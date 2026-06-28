邱傲然開騷「虎妹」彈唱自家作品 Tiger爆汗唱《三分鐘放縱》完騷盼放悠長假期

邱傲然Tiger《Where It Continues" Live 2026》頭場。(娛樂組攝)

MIRROR成員邱傲然（Tiger)繼3月舉行首個演唱會《 Where It Begins" Live 2026》後，相隔3個月再舉行一連兩場的Part2《Where It Continues" Live 2026》，演唱會於昨晚開鑼，師弟ZPOT和范卓賢(Jacky Fan)都有捧場。Tiger不時走到小舞台，又繞場一周與觀眾互動，全場High爆，整個band團隊合共換了20支結他，非常落力。Tiger完騷受訪坦言3個月兩度開騷有點疲累，「完成今次演唱會後要放悠長假期，「去旅行，其實都Plan好要休息下，跟住返嚟拍團綜又再飛過，希望今次再飛唔好咁工作模式，(上次澳洲好chur？)3點鐘化妝，Chur唔chur見仁見智，我不嬲熱愛公司，拍到好節目有乜所謂。」

繞場一肚 氣氛高漲 演唱會8時30分開始，邱傲然以《Live the way I want》和《吃腐肉的鷹》為演唱會揭序幕後，問有冇觀眾是首次入場，「新嚟嗰啲都唔係好知規矩喇，唔知規矩就問知規矩嗰啲，要嗌得好勁、跳得好勁嘅！」接著他表示今晚主角除了他，還有結他，並透露整晚演出會換多支結他，如果有觀眾答中總合換了多少支結他，就可得到他手中的結他pick。其後，Tiger走到小舞台，一臉情深地唱《問多一次》，唱至中段再孭起結他自彈自唱，接著回到主舞台唱《寂寞的男人》，然後由虎妹Kelly接力彈奏鍵琴唱出自己創作的英文歌《Vase》。深情完畢，演唱會後段唱《將冰山劈開》、《大熱》、《相對濕度》和《失憶周末》，唱《大熱》時高呼「好熱」並脫下外套，穿上黑色背心，走到台下與觀眾互動擊掌，當走到師弟ZPOT和Jacky Fan面前，眾師弟都興奮地企起身，全場氣氛高漲。繞場一周返回台上，Tiger繼續獻唱《三分鐘放縱》和《夢伴》，全身爆汗，問台下觀眾拎毛巾抹汗，不過搞笑地接到AK應援毛巾。

感恩隔3個月再開騷 演唱會接近尾聲，Tiger唱《由零開始》前，深情分享，「時間過得真係好快，咁就3個月，3個月前喺呢度開咗人生第一個Concert，估唔到3個月後就有Part 2，我覺得都係向前行咗少少，好值得得感恩，尤其Part 1睇咗，part2再入嚟睇嘅你哋，同場part 2第一次嚟睇嘅你地，都令我地感得好幸福。」接著孭起木結他自彈自唱《全民造星》參賽時曾唱的《由零開始》，繼而逐一介紹台上的band團隊，更取笑音樂總監兼結他手天衡是「年紀擔當」，隨後在《First Love》的背景音樂下，幽默地多謝栽培和給予演出機會的公司和主辧單位，最後他再次走到小舞台，彈著結他唱3首自己的作品，包括《脱兔》、首次公開演唱的新歌《呼吸一世》，最後返回主舞台，在「小虎隊」(fans暱稱)大合唱下以出道作《ALRIGHT》結束演唱會。

爆汗唱《三分鐘放縱》 完成第一場演唱會，他坦言滿足又感恩，沒想過同一班底能在3個月內再開騷，非常幸福。選曲方面，今次除了保留原本特色，亦加入新的翻唱作品，他特別提到兩首，「《夢伴》係天衡嘅諗法，可能佢已經forsee表演時會好有氣氛，另外《三分鐘放縱》好開心，放縱到汗水揮灑自如，自從上次睇咗草蜢演唱會之後，我就決定一定要唱呢首， （阿智俾咗好多鼓勵你？ ）係呀！所以有咁嘅機會，又好啱呢個部份，所以就揀咗呢首歌。」不過他不諱言要在3個月內應付兩次個唱，有點疲累，「一方面係體能上，二來係由時間input，先可以output到，要練習要睇多啲新嘢，先有啲諗法可以放喺作品裏邊。但冇辦法我起跑比別人遲，如果20年前開始學唱歌，我諗會舒服啲，唔使練得咁甘。」今次走到台下與觀眾互動，ZPOT師弟們high爆，他笑指他們滿有青春活力，早前合作拍節目都坐唔定，反而他與Stanley有一機會就休息。

向胞妹邀歌 Tiger被喝「滾出去」？ 早前在《8點直樂Viuriety》唱陳百強的《漣漪》時表現失準，他坦言昨晚唱時特別緊張，「其實唱歌嚟講壓力都大，唔單只係漣漪，唱得唔好就會有人批評，唯有練多啲。」談到最多漏甩的作品，他笑言反而是自己歌就曲《吃腐肉的鷹》，「啲歌詞係記極都記唔到，首歌好有力量，由四個人變一個人唱，點都好似叉緊啲。」今次虎妹Kelly都有獻聲，但沒有兄妹檔合唱，改為Kelly自彈自唱自己創作的歌曲，Tiger與天衡都非常支持，Kelly在正式的舞台彈唱自己作品，問到選歌原因，他笑言妹妹很藝術家，總之就是鍾意。問到可有向妹妹邀歌或兄妹出合唱歌，他笑言，「我講咗好耐啦，可能好聽嗰啲佢自己收埋咗，佢話：『請你滾，請你滾出去』我哋細個成日唱呢首歌(楊千嬅《滾》)。」記者提議他與妹妹在台上合唱這歌，他就推搪說下次。至於首唱新歌《呼吸一世》時，台下大合唱，他大讚fans唱得大聲記歌詞比自己更熟。談到《呼吸一世》MV有不少吸煙鏡頭，他笑言合共食了廿幾支煙，但出來效果亦滿意。