三代同糖｜演員名單全公開 「大隻仔」關曜儁升呢做吳若希男友 兩聲夢小花加盟

今日（28日）官方公布餘下重點演員的角色及資料，升呢與吳若希談情的Leo，是圈中知名星級健身教練，張振朗、朱敏瀚及周嘉洛均為其學生；而Leo還擁有極佳生意頭腦，多年前創辦健身工作室，近年更越做越大，將健身及治療概念結合，幫助顧客操肌變大隻之餘，亦協助有需要人士減輕因勞損而帶來的種種身體不適，相當有理念。健身生意愈做愈好的Leo，亦是圈中出名的多仔公及百分百顧家暖男，事業家庭同樣美滿。

自《麻雀樂團》後備受重用的胡敏芝Karen、憑《臥底嬌娃》演出贏盡好評的關曜儁Leo，以及2024年台慶當晚勇奪「全台力撐潛質男藝人」的廖家爵，Leo飾演吳若希男友「安多勳」，活力充沛、帶喜感；性格大男人，但卻又不介意做「鳳凰男」接受吳若希金錢資助，名副其實「軟飯硬吃男」。Karen飾演的盧漢娜Hannah，是李茵彤Desta的中學同學兼閨蜜，是進取型Gen Z，性格務實，人生目標是儲錢買樓，精明慳家，愛美但不崇尚名牌，更是網購達人；至於廖家爵則飾演Hannah男友鐵金剛，與Hannah一樣樂觀上進、有人生目標又慳家，但卻「慳自己、富女友」，對女友絕不吝嗇又痛錫。