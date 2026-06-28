香港靈宵劇團8月三戲連場 《穆桂英下山》絕跡技藝再現

香港靈宵劇團將於今年8月7日至9日假高山劇場劇院，一連三天呈獻三齣風格迥異的粵劇演出：8月7號夜場率先上演《花田八喜》，此劇妙趣橫生、笑料百出，適合一家大小欣賞，在歡樂笑聲中感受傳統粵劇的幽默智慧。8月8號夜場為獲香港藝術發展局「作品重塑計劃」資助的《穆桂英下山》，復現傳統技藝。8月9號日場則演出經典名劇《帝女花》，此劇歷演不衰，駙馬與長平公主的亂世悲情催人淚下，堪稱粵劇悲劇美學之典範。門票即日起公開發售。





獲香港藝術發展局「作品重塑計劃」資助的《穆桂英下山》，劇中保留多項高難度傳統技藝，極具視覺震撼與拍攝價值：《打雁》的生旦對槍，由崑劇名家王芝泉老師設計及指導，體現南北武技交融；《招親》注入《東皮》、《武二歸家腔》、《戲叔西皮》、《罵玉郎》等傳統曲牌，部分唱段收錄於《新曲承古調》唱片；《罪子》保留著名「穆瓜腔」，穆桂英更踩蹺演繹由蔡艷香女士親授的南派專用大架；《破陣》則南北武打交織，兼有高難度背旗出手。全劇武打連場，氣勢磅礡。

是次演出陣容鼎盛，由梁兆明、謝曉瑩、阮兆輝領銜，帶領劍麟、吳立熙、周洛童等青年粵劇藝術傳承人主演，老倌與新秀跨代同台，傳承意味濃厚，極具話題性。值得一提的是，女主角謝曉瑩同時擔任劇團統籌，其丈夫高潤鴻出任藝術總監及音樂設計，夫妻合力打造《穆桂英下山》，幕前幕後默契十足，堪稱「夫妻檔」典範。藝術顧問阮兆輝親自督師，擊樂領導高永熙、武術指導韓燕明，聯同一眾資深舞台、燈光、服裝、音響及製作單位協力，專業團隊護航，保證演出水準。



