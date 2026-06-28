非份之罪｜阮浩棕連環咀劉佩玥余思霆 擔心變男人公敵

TVB新劇《非份之罪》將明晚（29日）播映。劇集以六個單元故事構成，分別為《無臉女屍》、《石棺禁戀》、《一億殺機》、《危險遊戲》、《骯髒的子彈》及《恐怖情人》。主要演員有吳啟華、陳煒、阮浩棕、劉佩玥、朱敏瀚、吳偉豪、賴慰玲、何沛珈、徐榮及單立文等。
壓軸單元《恐怖情人》改編自2012年美國的一宗恐怖情人案。劇中阮浩棕要周旋於劉佩玥及余思霆之間。飾演靈媒的余思霆在宣傳片中，目露兇光說：「你咁鍾意佢吖嘛，準備做對苦命鴛鴦啦！」
劇情反轉再反轉
阮浩棕指劇情並不簡單，反轉再反轉之餘，每個角色都有自身不可告人的秘密，並透露有意想不到的體力勞動場口。他與劉佩玥及余思霆均有大量嘴戲，笑指其實是壓力爆煲：「劇組每次拍親熱戲，都叫我小心出街嗰陣會變男人公敵，都幾搞笑。」
施焯日演輕度智障人
除了阮浩棕，施焯日在單元《一億殺機》飾演輕度智障人士，並是整個爭產事件的磨心及核心人物。他感謝監製Amy姐（王心慰）一再鼓勵：「其實拍之前，Amy姐有一直問我緊唔緊張，我就梗係話緊張啦，但Amy姐就話：『唔使驚吖，做番自己得架喇』。」並笑謂拍攝時自由度很大：「因為我個角色係天真爛漫開心仔，加埋有輕度智障，變相佢做咩都會好似好合理咁，所以拍嗰陣佢哋係任由我諗到咩就做咩。」
吳偉豪「渣男」搞女狂迷
吳偉豪則首度挑戰「渣男」角色。在單元《危險遊戲》中飾演「渣導」，凶神惡煞，但笑帶邪氣，又整蠱人為樂，更欺凌下屬及利用狂迷Wendy（胡敏芝飾）滿足自己各種慾望。