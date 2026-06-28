非份之罪｜阮浩棕連環咀劉佩玥余思霆 擔心變男人公敵

TVB新劇《非份之罪》將明晚（29日）播映。劇集以六個單元故事構成，分別為《無臉女屍》、《石棺禁戀》、《一億殺機》、《危險遊戲》、《骯髒的子彈》及《恐怖情人》。主要演員有吳啟華、陳煒、阮浩棕、劉佩玥、朱敏瀚、吳偉豪、賴慰玲、何沛珈、徐榮及單立文等。

壓軸單元《恐怖情人》改編自2012年美國的一宗恐怖情人案。劇中阮浩棕要周旋於劉佩玥及余思霆之間。飾演靈媒的余思霆在宣傳片中，目露兇光說：「你咁鍾意佢吖嘛，準備做對苦命鴛鴦啦！」