甄澤權紅館魔術騷 挑戰亡命「接子彈」驚險逃脫火籠

魔術師甄澤權（Louis Yan）日前於紅館舉行《"Once" 甄澤權穿越紅館魔術之旅2026》。成為首位踏上紅館舞台舉行個人Solo魔術騷的華人魔術師，這不但是Louis多年來的終極夢想，更創下香港魔術界的歷史時刻。 Louis的魔術演出，吸引了不少圈中人攜同家人現身支持，包括張智霖、胡杏兒、謝天華、蔡一智、陳展鵬、江若琳、林盛斌等，還有MIRROR成員王智德（Alton）、陳敏之、蔣家旻等。Louis的太太及三歲女兒Kacy全晚亦在台下全力撐場，場面星光熠熠。

Louis走入觀眾席玩魔術

演出一開始，Louis在熊熊煙花中凌空驚喜現身，隨即在點火的火籠裡憑空變出四位負責暖場跳舞的魔法女助手。隨後，他揀選了一位女助手，並將自己困在鐵籠中以布幕覆蓋，未料在短短數秒內，他竟與女助手瞬間互換位置，成功脫離鐵籠！ 在小朋友魔術部分，Louis走下台邀請符合大膽勇敢的小朋友上台齊齊成為魔術師，並一眼看中李璨琛的女兒Lucy（李元元）。被突如其來邀上台的Lucy顯得有點緊張。Louis她有沒有興趣當魔術師時，Lucy竟搞笑回答：「一啲啲啦！」逗得全場觀眾開懷大笑。Louis引導Lucy一同施展魔法，在一個盛載Louis小時候玩具（包括小熊及多啦A夢道具放大縮小電筒）的紙皮箱中，小熊竟然在眨眼間變成一隻「巨熊」，神奇效果讓觀眾嘖嘖稱奇。

Louis讓全香港認識是「街頭魔法王」，當晚演出自然唔少得。他走入觀眾席進行超近距離施展魔術外，更令人驚喜是，當年經典節目的主持搭檔林盛斌（Bob）及陳嘉寶（Anjaylia）擔任客席主持，重現經典Reunion！ 邀謝天華上台變「花膠雞煲」 Bob在現場強調魔術會「一鏡過」呈現，並帶領全場喊出經典口號：「無氈無線，話變就變！」隨後再邀請台下的謝天華及一位女觀眾上台。原本桌上只放了一個裝有清水的湯鍋，經 Louis 施法後，竟然瞬間變出一煲熱騰騰、滾瀉的「花膠雞煲」！謝天華更即場試食，Louis最後以金句「Magic moment，咩都有可能！」為這個充滿集體回憶的環節完美作結。

暖場過後，Louis的魔法規模再度升級。在「極限逃脫Escape」環節，他被鐵鍊綁雙手困在鐵籠並升上半空，下方有烈火燃燒。在限時一分鐘的逃生過程中，鐵籠突然傾斜，嚇得台下觀眾驚呼連連，幸好Louis在最後一刻驚險逃脫，更驚喜現身在山頂觀眾席中，全場掌聲如雷。 隨後，Louis帶來了演出前預告的魔術界五大危險項目之一「接子彈」。他直言這個魔術曾令12位魔術師失手喪命，且在亞洲從未有人表演過。並即場事先聲明有危險性，如有任何意外，將由自己承擔一切責任，同時請了一位現場觀眾，為子彈簽名作辨識，確認子彈獨一無二；穿上護目鏡及避彈衣後，由一位擁有實彈射擊牌照的槍手擎槍向他發射，在全場摒息靜氣之下，現場傳出巨響槍聲，Louis展現精湛身手成功接到子彈，在極度緊張的氣氛中完成了這項歷史性創舉。