Mike密密出歌盼明年開騷 自爆老闆改口啟德轉紅館

Mike受訪表示近日閉關錄歌，將於七月在兩個星期內為兩首新歌拍MV，希望有在今年底推出全新大碟，目前已錄好大約5首歌，尚餘一半歌曲。問到MV可會騷肌，Mike就表示，「暫時MV都係收埋先，最多可能露下手臂。」他自言5月曽因健身過度致肌肉過勞，「唔係好顧自己身體嘅狀況，有時有嘢做，都會朝早去操，成日好攰好眼瞓，影響工作狀態，唔好去得咁盡。」小休一個月後復操，問到可曾考慮參加HYROX，他表示今年2月曾獲邀參加，但不夠時間操練，考慮明年4月參加。Mike成功瘦身，他笑言其實一直都有節食減肥，但減磅後不斷反彈，直至配合運動及飲食終見效，現時盡量晚上8時後禁食，但希望再減體脂令腹肌女線條更明顯。

目標兩年後開個唱

Mike坦言希望明年或2028年舉行個人演唱會，最先決是要夠歌，故此要積極錄製新歌，並預告新歌將與人聯合作曲及填詞，希望日後可包辦打算曲詞，問到目標場館、他笑言：「初入行老闆話啟德，近日又話都係紅館先。」談到Mani升任英皇CEO，Mike表示也有恭喜對方和約食飯慶祝，「佢都忙，好彩都約到，我想請但佢唔俾。」問到可有灌醉對方，他自言一杯即醉，只會被灌醉。

最後Mike被主持要求，對下次嘉賓郭嘉駿193提出問題或挑戰，他就表示想193下次即場度高，驗證是否真的高193cm。