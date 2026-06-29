原來視咁的｜《中年好聲音》初心吸引藏龍卧虎 上下齊心成就點擊攀升

TVB王牌綜藝節目《中年好聲音》系列，不經不覺已經來到第4輯，能夠做到歷久不衰，收視平均維持20點以上；網絡點擊亦屢有佳績，可以話並非僥倖。《中年》的成功應從她的初心說起。

當初製作《中年》系列的目的及精神，是讓一班擁有舞台夢想，不想變鹹魚的中年人，有踏足舞台的機會。重點之一絕不以年齡取人，藉此讓有音樂才華中佬、中女得以發揮。新鮮滾熱證明是近日《中年4》參賽者鄭家聲(Nelson)在節目中跳唱《翻騰》，單是YouTube點擊率，已超逾46萬次。Nelson展現的舞技，獲5位評判給予一致高分，幾近滿分令他成為當晚的MVP。連一向嚴謹的周國豐老師都點名Nelson完美轉身落地「一拍」舞。亦由此「洩漏」了Nelson表面上是髮型師，實際上是一名從來沒有放棄成為歌手兼排舞師理想的中佬。全憑《中年》貫徹的初心，得以讓他在舞台圓夢。順帶一提是Nelson於節目中點名感謝的Donald樂隊老師。專誠重新為《翻騰》編曲，足證TVB台前幕後都上下一心，務求做到最好。