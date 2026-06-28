KKBOX香港風雲榜｜姜濤唱《作品的說話》打頭陣炒熱氣氛

《第八屆KKBOX香港風雲榜──Music Reborn》 昨晚於亞博館舉行，19位港台日歌手除了演繹自家作品，亦有不同組別的crossover。演出正式開始前，由Lili Forest木子擔任暖場DJ，以連串經典廣東歌帶來風雲榜首個大派對。暖場過後，擔任主持的張繼聰登場，並自嘲是20年的資深歌手。演唱會以三首截然不同風格的作品揭開序幕，分別是姜濤跳唱《作品的說話》、moon tang《未來的歌》和晚安莉莉《當昨日凝視着我》。
馬天佑玩空中瑜伽
接著台灣金曲歌后魏如萱與年度躍進歌手馬天佑合唱《我們什麼都不是……but we are everything》，期間馬天佑在舞台表演空中瑜伽，落地時脫去外套，穿透視裝跳唱，令觀眾大感驚喜。「風雲大使」衛蘭與晚安莉莉合作演繹Punk Rock版《驗傷》。
jo0ji首度來港演唱
首度來港演出的日本唱作歌手jo0ji緊接登場，以首次創作便一手包辦作詞作曲的《不屈に花──Fukutsu Ni Hana》，以及動畫《咒術迴戰 死滅迴游前篇》片尾曲《の──Yoake no uta》。其後多位藝人輪流上陣，包括年度風雲歌手Anson Lo盧瀚霆與黃淑蔓合唱BLACKPINK成員ROSE的作品《Toxic Till the End》，繼而moon tang與黃淑蔓合唱《華富一號》聯乘《外星人接我回去》。