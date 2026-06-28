KKBOX香港風雲榜｜姜濤唱《作品的說話》打頭陣 馬天佑突玩空中瑜伽

《第八屆KKBOX香港風雲榜──Music Reborn》 昨晚於亞博館舉行，19位港台日歌手除了演繹自家作品，亦有不同組別的crossover。演出正式開始前，由Lili Forest木子擔任暖場DJ，以連串經典廣東歌帶來風雲榜首個大派對。暖場過後，擔任主持的張繼聰登場，並自嘲是20年的資深歌手。演唱會以三首截然不同風格的作品揭開序幕，分別是姜濤跳唱《作品的說話》、moon tang《未來的歌》和晚安莉莉《當昨日凝視着我》。