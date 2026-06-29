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娛樂
出版：2026-Jun-29 10:45
更新：2026-Jun-29 10:45

KKBOX香港風雲榜｜馮德倫親揭葉劉拍《老馮日記》瑜伽褲被麒麟撞幕後故事 與陳子聰@廿四味玩互爆(有片)

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《第八屆KKBOX香港風雲榜──Music Reborn》 昨晚(28日)於亞博館舉行，19位港台日歌手除了演繹自家作品，亦有不同組別的crossover，其中廿四味和馮德倫(Stephen)首次在舞台合唱《特警新人類》主題曲《You Can't Stop Me》、《紀念日／Hot in the 852》，勾起觀眾集體回憶，掀起首個高潮。他們在完騷後受訪，Stephen認為兩首作品合乎各自的風格，故提出選曲，李凱賢Brain就自評今次合作「正到瀨屎」，「好似『龜頭』凸少少，未瀨晒！」大讚Stephen富有幽默感。不過陳子聰自爆以為是擔任馮德倫演唱會嘉賓，被Stephen一句，「其實佢好番之後，大家聽佢講嘢唔使太認真。」訪問幽默互窒，笑破肚皮。

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Stephen與廿四味六子老友鬼鬼，由細玩到大，與陳子聰互指對方在屋企「玩到瀨屎」。雖然Stephen笑言要多與Brian合作黐流量，其實他的《老馮日記》回歸亦掀起不少話題，近日邀得葉劉淑儀客串的端午節短片更成話熱話，Stephen直言邀對方合作，「純綷好笑，上次撞到PK，雖然唔應該咁笑人，但因為當時畫面被遮住，所以撞擊一嚟就Off screen，好似好勁，所以我拍都特登搵車門遮一遮，一撞就Off，感覺撞得好勁。雖然係不幸但係一個幾好笑嘅不幸，所以再笑下囉！」

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評葉劉演技

至於葉劉瑜伽褲上陣，Stephen自言是揼本製作，因為平時的《老馮日記》習慣即興沒對白，但考慮到葉劉不是演員，所以特地寫對白、找替身演出，「我寫『如果你堅持著瑜伽褲，可唔可以合埋對腳』，好驚訝佢冇ban我呢句。」問到對葉劉演技的評分，他不諱言：「坦白講，佢演技不能講得上係專業演員，佢做到啲，我又剪接，大家免費睇得開心，幾好。」他指當時拍了兩次，大概知道演出水平，「冇乜得再好，無謂嘥人時間，剪到就OK。」問到對葉劉是否自備瑜伽褲，Stephen反問：「唔通我買俾佢？我呢啲小本製作，為咗佢我要請舞師，又要請真正被人撞嘅武師(做替身)。」相比上次Eason的合作，簡單用手機拍攝，製作上難以相提並論。

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陳子聰：啱啱返嚟呢個世界

問到廿四味與馮德倫可會合作拍短片，Stephen立即拋出意見，大爆陳子聰有私下的爆笑趣事，「呢幾日rehersal，佢一入嚟就問：『你開演唱會咩，我地嚟做嘉賓？』佢完全唔知發生咩事。」陳子聰笑言：「我啱啱返嚟呢個世界嘛！」他解釋以為Stephen出新歌開演唱會。Sephen繼續爆料，「我聽過話有人想搵你拍嘢，問佢有冇期，佢話等一等要睇下本日記，一睇原來頁頁都開白，無寫過字。」問到可會拍認真拍電影版《老馮日記》時，Stephen表示也可考慮，但現時拍免費版短片，大家睇完開開心心也不錯。

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談到陳子聰的身體狀況，他自言現時很不錯，Stephen認真表示：「面色幾好，事實上我見過佢好差嘅時候，所以而家係好好。」陳子聰亦回應，「我識咗佢好耐，可以一齊表演，上次佢上《廿四味 24/7Talk》我又唔喺度(帶病在身)……」雖然兩人經常互窒，但從當年《老馮日記》至今，好珍惜一齊表演的機會。

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