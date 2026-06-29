陳伶俐清空富商老公恩愛合照 再爆婚變以一個Emoji作回應

現年49歲的陳伶俐，1996年落選港姐後加入TVB，曾與林敏驄有過一段婚姻，2012年再嫁新加坡富商後人劉頌銘，從此過著豪門少奶生活。惟她近日突然將社交網與老公的恩愛合照幾乎全部刪除，惹來14年婚姻再現暗湧的揣測。
奶奶贈億半豪宅
陳伶俐與劉頌銘結婚後，入住夫家位於山頂布力徑逾3000呎的獨立屋，家中設有過千呎花園，坐擁海景。據知劉頌銘家族生意橫跨新加坡、香港及內地，陳伶俐婚後專心相夫教子，深得奶奶歡心，更曾獲贈市值約1.5億港元的新加坡豪宅。二人育有一子，多年來不時外遊曬恩愛，外界一直視她為幸福少奶奶。
刪相舉動惹揣測
然而，近日有網民發現，陳伶俐將近年與老公的甜蜜合照全部清空，連同奶奶及家庭照亦告消失，只保留2018年劉頌銘開食肆時與友人的舊照，令人懷疑二人婚姻再次亮起紅燈。其實，這次並非二人首次傳婚變，去年1月陳伶俐48歲生日時，曾貼出獨照並寫下：「世事無常，多謝所有愛錫我的人」，一度引婚變疑雲；但同年4月及7月，她先後與老公一同欣賞演唱會及為幼子慶生，以恩愛粉碎謠言；如今再大動作刪相，令外界關注。
轉發婚姻修行文
事件曝光後，昨日陳伶俐在IG限時動態轉發一篇題為「婚姻其實是一場假戲修真的實驗」的文章，內容提到婚姻中的冷漠、自私與背叛，其實都是映照自身情緒和執念的鏡子，真正折磨人的是內心的放不下，這番分享似乎呼應她此刻的處境。陳伶俐及後被傳媒以短訊追問時，僅發送一個雙手合十的符號，拒絕正面回應。