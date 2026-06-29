陳伶俐清空富商老公恩愛合照 再爆婚變以一個Emoji作回應

現年49歲的陳伶俐，1996年落選港姐後加入TVB，曾與林敏驄有過一段婚姻，2012年再嫁新加坡富商後人劉頌銘，從此過著豪門少奶生活。惟她近日突然將社交網與老公的恩愛合照幾乎全部刪除，惹來14年婚姻再現暗湧的揣測。

奶奶贈億半豪宅

陳伶俐與劉頌銘結婚後，入住夫家位於山頂布力徑逾3000呎的獨立屋，家中設有過千呎花園，坐擁海景。據知劉頌銘家族生意橫跨新加坡、香港及內地，陳伶俐婚後專心相夫教子，深得奶奶歡心，更曾獲贈市值約1.5億港元的新加坡豪宅。二人育有一子，多年來不時外遊曬恩愛，外界一直視她為幸福少奶奶。