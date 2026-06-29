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娛樂
出版：2026-Jun-29 13:00
更新：2026-Jun-29 13:00

KKBOX香港風雲榜｜姜濤自爆想扮《國產淩淩漆》星爺造型唱《李香蘭》Edan回應林明禎拍賣床褥(有片)

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《第八屆KKBOX香港風雲榜──Music Reborn》 昨晚(28日)於亞博館舉行，19位港台日歌手有不少難得的crossover組合，MIRROR成員姜濤以《作品的說話》為音樂會掀序幕，並 與台灣歌手蕭秉治合唱《流浪星球》 、 《毒藥》和 張國榮的《追》。 呂爵安(Edan)除了唱新歌《壞一個人》，亦與台灣新生代歌手陳華合唱《你沒等我去的舊金山》，又跟鄧麗欣(Stephy)合唱《閉屏孔雀》，再加上柳應廷Jer演繹《戲一場》。

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兩人完騷後受訪，姜濤談到在台上公開向前輩蕭秉治邀歌，獲對方答應，他自爆，「本身都諗唔起，真係問AI才諗起，係喎！可以趁喺台上綁架蕭秉治前輩邀歌，無得走數，掂喇！」談到兩人合唱廣東歌《追》，驚嘆前輩廣東話唱到非常好，提到提詞機的廣東話拼音，他憶起：「我當初唱韓文都係咁樣拼音。」不過剛從法國巴黎時裝騷飛返香港的姜濤，自言仍在適應時差，一度將「唱」誤說成「創」，即被Edan封為「韓文創辦人」，更笑言「中文有倉頡，韓文有姜濤」。

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Edan自言能與陳華合作，既期待又緊張，「平時可以望提詞機，今次冇得望，因為想投入啲，唔想兩個人純粹合唱，所以彩排完就諗一定要背歌詞，由昨晚到今日都keep住背嗰段rap，好緊張。」表演完亦鬆口氣。談到跟Stephy和Jer合唱，勾起《男排女將》的回憶，他指歌單由大會安排，估不到可跟Stephy合唱《閉屏孔雀》，「跟住3個人合唱(《戲一場》)有少少A Cappella式的合唱，一聽就知Jer一定好鍾意，所以都enjoy。」難得Stephy主動提出要跟Jerdan打麻雀，Edan笑言要搵埋肥仔@ERROR，更自命是「鋸佢型」雀友。他認真表示，「我地3個都有喺後台影相，始終《男排》對我地嚟講都好深刻，延伸呢段情誼都幾開心。」問到若再合作拍劇，可接受姊弟戀時，Edan毫不猶豫，「梗係好啦！」

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回應往內地發展

提到姜濤在澳門演唱會尾場唱《李香蘭》，他自言由細聽到大，但一直不敢在台上唱，今次趁巡唱尾場演唱，雖然起初入錯拍子要重新再來，但仍獲不少網民讚有驚喜，他就自評表現不過不失，「講真，都有好多前輩唱過，真係比唔上佢地。」好奇問他可有想起周星馳的電影《國產淩淩漆》時，姜濤坦言，「其實諗住黐住支煙上台，因為嗰晚就係睇完套戲片段，我就同監製講想唱呢想歌，(點解唔黐？)但始終係電影效果。」對於擔任韋禮安內地演唱會嘉賓，姜濤自言很開心，但暫未知演出詳情。近日Edan為參演的電影《紙盒藏迷》出席上海國際電影節，問到兩人是否向內地發展時，Edan就表示，「其實因為電影入圍先去上海，唔係話決定向內地發展。」姜濤補充說：「其實去邊度都珍惜機會，會加油做好自己嘅表演。」

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笑談Stanley失手機

談到新作《紙盒藏迷》在上海首映獲好評，Edan深感榮幸，認為張頌文獲影帝實至名歸。對於獲張頌文和譚耀文點名讚賞，他笑言：「唔通踩我咩！」譚耀文讚他親身上陣不用替身拍跳樓戲，Edan自言不太記得當時狀況，「其實絕對安全，譚哥意思可能係可以俾替身做，但絕對安全，因為有威也，盡量做到就做，想多點真實感，多謝佢地好錫我，幫我講好說話。」談到邱士縉(Stanley)失了手機，問到可擔心隊友失電話致黑圖外洩，姜濤笑言：「都真係驚，尤其Edan部手機好多黑圖。」Edan自言機不離手不擔心，更抵死道：「揸咩電單車！」最後談到林明禎最近搬屋拍賣二手床褥，Edan坦言有留意，問到可有興趣投買，他笑言，「其實我屋企都有床，多謝關心。」

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