KKBOX香港風雲榜｜鄧麗欣Stephy回應「抄畫風波」 以走音片作自我提醒

《第八屆KKBOX香港風雲榜──Music Reborn》 昨晚(28日)於亞博館舉行，19位港台日歌手有不少難得的crossover組合，鄧麗欣(Stephy)大露背性感上陣，她笑言，「好彩最近有食飯，都頂得住。」她除了唱《黑白照》和《仍留在這裡》，並與呂爵安(Edan)和柳應廷Jer合唱，可謂《男排女將》合體，她笑言「甩唔到」，在後台合照都扮打排球姿勢，老土但開心。問到可有機會合作拍劇，她坦言睇緣份，但可在麻雀枱上「合作」，她笑言：「俾佢哋呃少少，OK啦。」她自言過往戰績不錯，贏錢居多，但就指肥仔@ERROR非常厲害，Edan則屬穩陣派。

走音片係好好提醒 談到早前在周年聚餐的商演被批走音，今次演出會否增添壓力，Stephy坦言，「戰兢唔係因為嗰次，有少少戰兢係因為最近身體唔係幾好，反覆咁病，好擔心自己把聲，又咳，有少少氣管敏感，其實今次都有少少，所以要飲好多潤喉嘢，食中藥調理。」她自言今個月忙於錄新歌，扭傷腳又腸胃不適，估計可能流感未清，要好好調理身體。至於可會因走音片段流出影響心情時，Stephy自言經驗豐富，「呢啲都係提醒，同俾自己動力，冇辦法擔心太多，過咗去就要let go，惟有下次做好啲。」