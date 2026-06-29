吳建豪47歲驚爆再婚 IG晒戒指：擁有了生命中最重要的人

現年47歲的吳建豪（Vanness）今日（29日）突然投下震撼彈，透過社交網公開再婚消息。吳建豪從F4年代紅到現在，在離婚8年後終於找到新的幸福。他在社交網上傳一張戴著婚戒的照片，雖未曝光另一半的容貌，但字裡行間滿是激動與感恩。

最重要的人

吳建豪在帖文中寫道：「一切美好都來自上天。2026年充滿著無盡的祝福：能再次和兄弟們一起巡演、站上熱愛的舞台為你們表演；如今，我更蒙福擁有了生命中最重要的人。真心感謝多年來陪伴我走過人生不同階段的你們，也很感恩能夠與你們分享這份愛。願上帝將祂如此慷慨給予我的愛與恩典，也同樣賜福給你們每一位。 」字裡行間不僅提到今年重啟團體巡演的感動，更將新婚伴侶視為上天贈予的最大禮物。不少粉絲紛紛留言送上祝福，而其唱片公司「相信音樂」亦表示：「我們非常為他開心！Van Ness非常珍惜這份幸福，請大家給他一些空間，也謝謝大家的祝福。」