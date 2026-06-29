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娛樂
出版：2026-Jun-29 14:57
更新：2026-Jun-29 14:57

龜梨和也閃婚 奉子娶前美女主播田中美奈實

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前美女主播田中美奈實宣布大肚，與龜梨和也奉子成婚。

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日本前組合KAT-TUN40歲前成員龜梨和也，今日(29)宣布閃婚喜訊，迎娶撻著約三年的39歲前女主播田中美奈實，龜梨在個人粉絲網親自報喜，並寫：「我與田中美奈實結婚了，同時也即將迎來新的生命。」女方目前已經懷孕，證實兩人是奉子成婚。

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40歲前成員龜梨和也與田中美奈實秘戀三年，今日宣布閃婚喜訊。

對談企劃撻著

龜梨與田中美奈實是於2023年為美容雜誌《MAQUIA》的企劃對談結緣，二人撻著後更合演劇集《Destiny》，翌年元旦一度爆出婚訊，不過兩人一直未有公開認愛，期間還傳出分手消息，如今修成正果宣布結婚，加上女方已經懷孕，獲廣大網民及fans送上祝福。

龜梨和也於1998年加入當時的尊尼事務所(STARTO ENTERTAINMENT)2006年以KAT-TUN成員身份正式出道，組合於20253月底結束活動後，他也離開STARTO ENTERTAINMENT獨立發展，今年春天他來港首辦個人粉絲見面會《KAZUYA KAMENASHI “TALK to ME” Fan Meeting ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》。至於新娘田中美奈實以女主播姿態入行，2019年轉行推出性感寫真集《Sincerely yours…》，結果大賣成銷量冠軍，她更挑戰拍劇及主持節目等工作，星途相當順利。

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