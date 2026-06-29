KKBOX香港風雲榜｜許志安花數星期聽Jer歌變柳柳粉 準備閉關預告會揼大個胸

許志安與柳應廷（Jer）昨日在《第八屆KKBOX香港風雲榜》中合唱《一步一生》、《大人之後》、《昨遲人》、《沒終點的青春》及《星河感覺/人類群星閃耀時》。二人不但合唱，更彈琴及彈結他伴奏。今次亦是繼跟江𤒹生（AK）及王智德(Alton）合作後，再次與MIRROR成員合作。

安仔事後接受訪問說：「Jer真係好犀利，我為咗今次演出，去study佢嘅歌。我聽咗好多佢嘅歌我想聽吓佢嘅唱歌風格、想法，原來我有啲歌係可以同佢合到嘅，《大人之後》、《沒終點的青春》都係好有火，而《星河感覺》同《人類群星閃耀時》都係講太空，所以個編曲上面都太空。為咗呢個表演，我呢兩、三個禮拜不斷聽佢嘅歌，變咗佢嘅歌迷。」