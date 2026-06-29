KKBOX香港風雲榜｜許志安花數星期聽Jer歌變柳柳粉 準備閉關預告會揼大個胸

許志安與柳應廷（Jer）昨日在《第八屆KKBOX香港風雲榜》中合唱《一步一生》、《大人之後》、《昨遲人》、《沒終點的青春》及《星河感覺/人類群星閃耀時》。二人不但合唱，更彈琴及彈結他伴奏。今次亦是繼跟江𤒹生（AK）及王智德(Alton）合作後，再次與MIRROR成員合作。
安仔事後接受訪問說：「Jer真係好犀利，我為咗今次演出，去study佢嘅歌。我聽咗好多佢嘅歌我想聽吓佢嘅唱歌風格、想法，原來我有啲歌係可以同佢合到嘅，《大人之後》、《沒終點的青春》都係好有火，而《星河感覺》同《人類群星閃耀時》都係講太空，所以個編曲上面都太空。為咗呢個表演，我呢兩、三個禮拜不斷聽佢嘅歌，變咗佢嘅歌迷。」
讚Jer好有風格
他提到《一步一生》是由Jer去挑選，「佢覺得我哋一個代表年青、一個代表歷練歌手，但係我哋追夢同埋一啲想法都係有啲相似，佢覺得《一步一生》好啱將個故仔講出嚟，我都好聽佢嘅想法，呢個小朋友好多想法！（有冇同埋Sammi一齊聽？）有！一齊播一齊聽。佢啲歌係好有自己風格，好值得欣賞。因為我覺得一個合作唔淨係我知道自己唱邊一段，佢唱邊一段，自己各自背嗰個歌詞就算，真正嘅合作係應該要感受吓佢用啲咩mood去唱，我又應該要點樣去融合先至係一個合唱。」他更笑謂連自己音樂會也未有空理會，「做好當前嘅工作最緊要。」
他表示監製也催促他要開會，問到會否請Jer做嘉賓，他說未想到，今次合作很開心。問及Sammi會否當嘉賓，戲稱Sammi屆時會來支持，但未有提及是否上台。他稱完成手上工作之後便會閉關，問到他演唱會跳舞部分，他笑謂不會多只有「精咗！」他說今次在演唱會開始前兩個月便努力排舞，希望可以跳得精啲，及有些新鮮感。至於他的肌肉會否亮一亮相，他說：「我會照操，但唔一定會露！我成日覺得冇人睇，我覺得睇到我有操過已經好夠！我會盡力揼大上邊，整細自己條腰，之後就着返件衫，哈哈！」