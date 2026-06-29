涂家堯合唱歌邀張佳添創作兼監製 為低收入家庭兒童達成音樂夢

著名音樂人張佳添創作與監製、涂家堯與Margaret Poon合唱，並得到作詞人曰云全力支持的全新慈善單曲《我是我 活得好的證據》，將於9月下旬推出。歌曲除了傳遞「重生」與「自我肯定」訊息外，最重要是為香港學生輔助會（HKSAS）籌募經費，為低收入家庭兒童提供音樂教育支援服務，亦是向努力撐起家庭、守護孩子的香港人作致敬，認真意義重大。 《我是我 活得好的證據》以「重生」與「自我肯定」為主題，帶出無論人生上半場就算經歷迷失、誤解、挫折，只要仍願意相信自己，人生下半場依然可以活得有尊嚴、有光、有價值。歌曲現已完成錄音製作，並將於8月上旬展開MV拍攝工作。此外，為推廣慈善單曲及籌款行動，官方專頁在Instagram及Facebook等已正式成立。

據今次慈善活動發起人Margaret Poon表示：「這首歌代表我人生的下半場，帶出重生加復活的概念，是活在當下的證明。我想這首歌可以啟發不同年齡的人，特別是中年人。或許我們的人生上半場並不完美，甚至曾經不快樂、迷失、對自己有所虧欠，但只要還有時間，我們都可以重新出發。學懂相信自己、愛自己，去做那些從未做過的事，盡最大能力發揮潛能，活出真正屬於自己的模樣，同時回饋社會。」Margaret認為音樂有一種神奇力量，可以跨越階層與背景，走進人心最柔軟的地方，縱使她是一位剛新始學唱歌的學生，但依然勇於嘗試，更在多位專業音樂人指導下完成錄音，她說：「也許我不是專業歌手，但我相信真心可以感動人。如果這首歌可以為孩子帶來多一點資源、多一點關注，我願意走出舒適圈，為他們站出來。」

（左起）香港學生輔助會行政總裁鄭婷欣女士及Margaret Poon

對於今次慈善活動，涂家堯指他知道這首歌是為低收入家庭的孩子籌款時，他毫不猶豫答應參與，他希望透過今次籌款，可助年青人追夢，他說：「我自己也是歌唱比賽出身，我希望是次籌款可以幫助年青人追夢，希望這首歌提醒每一個人——你並不是由過去定義。無論曾經經歷抑鬱、迷失或被否定，你仍然可以重新站起來，重新出發。只要願意相信自己，就是活得好的證據。」他認為現今社會無論成年人或青少年，都有很多不同的情緒病，而他第一首歌曲亦是關注抑鬱症。他指：「如果我的歌聲，能令一個孩子重拾笑容，令一個家庭看到希望，那這首歌就不只是一首作品，而是一份力量。」