陳星妤翹實李爾晨玩公主抱 親密互動惹公開戀情疑雲

「大隻型男」李爾晨(Kyle)近日跟無綫上位小花陳星妤拍攝了一條健身室「公主抱」片段，上載兩人社交網後引起好大迴響，兩人在片中之親蜜舉動，加上笑容甜到漏，片段閃到爆，引發大批網民猜測兩人關係，又估計兩人是否想藉片段公開關係。

片段在健室中拍攝，見到一名身段均稱穿著貼身運動衫之長髮女子背面，正步向前面一個身材高大健碩之男士，女子伸手搭向男士膊頭，男士單手來一個公主抱方式抱起該女子，鏡頭一轉向兩人正面，就見到陳星妤與李爾晨都笑得好開心，猶如熱戀情侶一般。



就此事向Kyle求證，他首先好多謝大家反應如此熱烈，但他跟星妤只是好好朋友關係，他解釋:「其實同星妤係大學同學，大家有好多共同朋友，同埋由模特兒入行都係同公司，係見證住大家成長嘅bro(兄弟) 嚟。」