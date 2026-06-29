譚凱琪入稟告鄧特希呂晶晶夫妻破產 昔日閨密對簿公堂

前TVB女藝人譚凱琪上週五（26日）向高等法院提交破產呈請，對象分別是曾參與《壹號皇庭》、《妙手仁心》等經典劇的資深監製兼編劇鄧特希，以及2004年亞洲小姐冠軍呂晶晶，據知二人實為夫婦，而案件現階段交由法庭處理。據司法機構網頁顯示，兩宗案件已排期在9月8日下午開庭。

曾被貼街招追債

譚凱琪未有透露向二人呈請破產的原因，但鄧特希近年多次傳出財困。資料顯示，他2021年曾被美力高財務有限公司入稟追討超過317萬元欠款，電視城門外更出現追債街招，上面印有鄧特希的身份證，並寫上：「無線電視編劇（鄧特希）死老千集資拍劇騙財！還我血汗錢！欠債還錢！！！」他當時向傳媒解釋事件源於誤會，該財務公司已撤銷了訴訟。