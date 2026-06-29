譚俊彥大女名校小學畢業 老婆任祉妍凍齡靚樣搶晒鏡

視帝譚俊彥2015年與內地女星任祉妍拉埋天窗，婚後育有大女Renee及細仔Rex，一家四口幸福美滿。近日，大女正式完成小學階段，譚太在社交網貼出溫馨全家福兼感性發長文，不過，不少網友錯重點，將目光放在她的逆齡顏值上。

感性寄語

Renee就讀的保良局蔡繼有學校，這所學校一直是城中星級家長熱捧的一條龍私校，2026/27學年的學費為$108,801-160,149，絕對是貴族級數。大女順利走過五年小學旅程，譚俊彥與老婆都百感交集，任祉妍在社交網對女兒深情喊話，「五年的小學時光，成為最燦爛的童年畫卷，那些陽光、追逐、笑聲和夥伴，還有我們每日的手牽手……都將化作你內心溫柔的力量，清澈而堅定。願妳的未知與遙遠，充滿勇氣—赤誠熱烈、無憂無懼。世間萬般風浪任你闖，少年自有萬里清光。請記得這個世界上最珍貴的永遠是 妳自己。畢業快樂 ，我的寶貝。愛你 是我們做得最好的事！」