李佳芯馬國明分享專屬回憶 譚仔三十周年美食巡禮展登陸黃大仙中心北館

陪伴香港人成長的譚仔雲南米線，今年迎來品牌三十周年。為慶祝這個重要里程碑，譚仔今（6月29日）起至7月1日期間，在領展旗下的黃大仙中心北館舉行「譚仔三十周年美食巡禮展」，集美食、打卡、互動體驗及限定商品於一身，以「老地方‧新感動」為主題的周年慶典。除了主題體驗區內提供多款限定美食及周年精品外，譚仔更首度聯乘香港另一百年老字號「恆香老餅家」推出限定新品「麻辣老婆餅」，將譚仔招牌麻辣風味融入經典港式餅食；同場亦推出別具意義的譚仔姐姐俄羅斯公仔慈善企劃，為三十周年慶典增添一份溫暖力量。活動揭幕禮更邀請了李佳芯（Ali）及馬國明率先到場體驗，一同分享屬於他們的譚仔回憶，帶大家一同回顧譚仔三十年的經典故事，並發掘品牌帶來的全新驚喜！

三十年譚仔故事 1996年，深水埗的一碗米線，開創了港式米線傳奇。我們首創將大地魚湯的鮮甜、川湘滇香料的火辣與車仔麵的自選靈魂完美融合，以原創湯底調配出無可替代的「啖啖譚仔味」，一步一腳印成長為如今的「香港第一米線飲食集團* 」的其中一員。今次三十周年期間限定體驗活動正是以這段陪伴香港人成長的歷程作為靈感，希望透過充滿玩味與互動感的體驗，讓大家在熟悉的味道之中創造新的回憶。活動期間，現場工作人員更將穿上三十周年限定紀念T恤，為整個空間增添濃厚周年慶典氣氛。

整個活動空間採用開放式設計，以譚仔標誌性的綠色和黃色元素貫穿全場，五大主題體驗區圍繞中央的譚仔品牌標誌打卡餐桌，包括「經典譚仔味區」、「破格滋味區」、「譚仔 x 恆香聯乘區」、「零售精品區」及「譚仔姐姐俄羅斯公仔打卡區」，讓訪客可以自由穿梭探索，從不同角度認識譚仔三十年來的經典與創意。 活動揭幕禮邀請到Ali及馬國明親臨現場，率先體驗五大主題體驗區及品嚐多款限定美食。兩人除了參觀譚仔姐姐俄羅斯公仔打卡區及多個特色展區外，亦分享了自己與譚仔之間最難忘的回憶，以及對品牌三十周年的感受，一同細味陪伴香港人成長三十載的熟悉味道。譚仔國際集團首席營銷官黃健邦先生聯同李佳芯、馬國明以及領展資產管理及區域中心董事總經理代表Mr. Emmanuel Farcis 、恆香老餅家董事總經理韓沂彤小姐、譚仔姐姐俄羅斯公仔慈善企劃受惠機構HER Fund婦女動力基金署理行政總監杜翠盈小姐進行祝酒儀式，為活動揭開序幕！

成長過程一部分 Ali表示，譚仔一直是她成長過程中不可或缺的一部分。「入行前最開心的節目之一，就是和朋友一起去吃譚仔。大家每次坐下來都會先研究今天吃甚麼餸、挑戰甚麼辣度，有時明明只是吃一頓飯，最後卻聊上整個下午。現在回想起來，那些年一起吃譚仔的日子，都是深刻的回憶。」她亦笑言，今次看到譚仔姐姐俄羅斯公仔打卡區特別有感觸。「譚仔姐姐一直都是譚仔最有代表性的標誌之一，見到不同造型的姐姐，就像看見大家在人生不同階段的模樣。原來一個品牌陪伴大家三十年，真的可以承載很多人的回憶和故事。」Ali來到展區亦抵受不住美食誘惑，第一時間率先試食「麻辣老婆餅」，「我覺得香港人有一種很有趣的精神，就是總能夠把看似毫不相關的東西放在一起，最後變成屬於自己的特色。譚仔今次推出的麻辣老婆餅就是一個很好的例子，聽起來好像很大膽，但正正因為夠創新，反而令人特別想試。」她透露自己向來熱愛發掘新品，每次譚仔推出新產品都不會錯過。「譚仔陪伴香港人成長三十年，但它最厲害的地方不是一直停留在過去，而是不斷帶來新的想法。今次活動除了有大家熟悉的經典味道，還有不少限定新品，我自己最期待的就是逐樣發掘當中的驚喜，尤其是譚仔與恆香這個聯乘組合，兩個充滿香港特色的品牌走在一起，特別有意思。」