熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jun-30 08:00
更新：2026-Jun-30 08:00

KKBOX香港風雲榜｜Jer自認I仔與偶像Eason演父子唔敢邀合唱 Anson Lo與木村光希合作 教父超開心(有片)

分享：

《第八屆KKBOX香港風雲榜──Music Reborn》 昨晚(28日)於亞博館舉行，19位港台日歌手有不少難得的crossover組合，除了廿四味和馮德倫合唱勾回憶殺，許志安和MIRROR成員柳應廷Jer的crossover，合唱《一步一生》、《大人之後》、《昨遲人》、《沒終點的青春》和《星河感覺X人類群星閃耀時》，亦獲洗版式讚賞。盧瀚霆（Anson Lo）壓軸演出先與Jer合唱《MY LIFE》和首唱新歌《Helicopter》，並以《ON》為演唱會畫句號。

Anson Lo和Jer於完騷受訪，Jer笑言有fans以為他會跳唱《MY LIFE》，不料他僅唱了頭段就返回後台，「其實我都技癢，冇辦法，被安排要落台，唔想太出眾，搶咗fo！」Anson Lo坦言上次與Jer雙人跳唱已是2021年九展的MIRROR演唱會，當時兩人合作跳唱《EGO》。Anson Lo近日為澳門演唱會積極戒口減磅操練，即場谷起雙臂「老鼠仔」，Jer興奮驗證好硬淨，AL即邀請Jer「咬一啖」，Jer雖打退堂鼓，但露齒狀作「噬人」，「低調啲，喺鏡頭下面先咬你！」AL最爆笑反問，「你噏乜呀！鏡頭後面呀嘛！？」

adblk4
WhatsApp Image 2026 06 28 at 11.20.08 PM WhatsApp Image 2026 06 28 at 11.20.07 PM (1) WhatsApp Image 2026 06 28 at 10.59.11 PM WhatsApp Image 2026 06 28 at 10.59.13 PM (1)

談到跟前輩許志安合唱，Jer大讚前輩很友善，故此也不太緊張，「我哋傾歌單時，我有好多建議，佢都一口答應。」Jer提議唱《一步一生》和《昨遲人》，許志安提議唱《大人之後》和《沒終點的青春》，提到許志安受訪時大讚他，更為今次合作花一個月聽Jer的歌曲，與Sammi齊齊變柳柳粉，他聞言大感驚訝，「多謝，我都成日聽佢地嘅歌。」他自言狀態不錯，沒有失準。

另外，Jer跟偶像陳奕迅(Eason)在張蚊執導新戲《不得不好死》演父子，談起偶像Jer難掩興奮之情，「好開心，一直以嚟都想有機會喺音樂上合作，但係搵極都好似搵唔到咁樣，因為好忙，又冇機會啦。今次喺電影上面合作，我都覺得係正㗎！我哋兩個都係好有演技，都有對手戲。」對於演Eason兒子的感受，他即時語塞，「好感恩，都有啲匪夷所思，希望有首合唱歌就好！」

adblk5
WhatsApp Image 2026 06 28 at 10.05.49 PM WhatsApp Image 2026 06 28 at 10.05.50 PM (1) WhatsApp Image 2026 06 28 at 10.05.51 PM WhatsApp Image 2026 06 28 at 9.34.33 PM (1)

細細聲嗌Daddy 公開爭取合唱

問到可會趁機合唱主題曲，Jer表示待電影完成後製，再看看可有機會，記者問促他公開爭取時，他一臉腼腆，「柳應嘈」頓時將音量收細，「阿神，我地可唔可以合唱，Daddy……」他形容能朱茵、林熙蕾等前輩合作，是難得的夢幻組合，「好開心可以學到好多嘢。」導演張蚊大爆Eason在片場唱到roll機才停口，問到小粉絲可有跟著唱時，Jer直言，「我啲i仔唔夠膽講嘢。」他自爆第一日在片場見面，只敢向Eason說：「Hello你好，我叫阿Jer。」張蚊指Eason主動跟後輩聊天，Jer點頭道，「佢非常之主動去同我講嘢嘅，我都有好努力咁同佢傾偈，但係我i仔搞唔掂！佢有啲講音樂啊，有啲講電影啊。」

adblk6

跟木村近咗一步

Anson Lo客串演出的劇集《THE SEASON》已經播畢，首次全英語對白，他自言都好緊張，見識外國團隊的專業，談到與木村光希有對手戲，他大讚對方好nice，兩人主要傾談，「主要講食嘢，同埋Keep Fit。」他自言好榮幸可以跟光希合作，又大爆「教父」是木村拓哉的fans，超級興奮，「佢話好似同木村近咗一步。」另外，談到7月7日生日應援，Anson Lo表示期待：「第一個禮拜應該會似嘉年華，生日會或各式各樣，都希望見到大家。」

WhatsApp Image 2026 06 28 at 11.20.07 PM WhatsApp Image 2026 06 28 at 11.20.08 PM (1) 6162c314 ea7c 4802 b7c0 018550ef1f3c A927f039 c7f8 4a53 abab 2c8b263f3ebd

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務