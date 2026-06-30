KKBOX香港風雲榜｜Jer自認I仔與偶像Eason演父子唔敢邀合唱 Anson Lo與木村光希合作 教父超開心(有片)

《第八屆KKBOX香港風雲榜──Music Reborn》 昨晚(28日)於亞博館舉行，19位港台日歌手有不少難得的crossover組合，除了廿四味和馮德倫合唱勾回憶殺，許志安和MIRROR成員柳應廷Jer的crossover，合唱《一步一生》、《大人之後》、《昨遲人》、《沒終點的青春》和《星河感覺X人類群星閃耀時》，亦獲洗版式讚賞。盧瀚霆（Anson Lo）壓軸演出先與Jer合唱《MY LIFE》和首唱新歌《Helicopter》，並以《ON》為演唱會畫句號。 Anson Lo和Jer於完騷受訪，Jer笑言有fans以為他會跳唱《MY LIFE》，不料他僅唱了頭段就返回後台，「其實我都技癢，冇辦法，被安排要落台，唔想太出眾，搶咗fo！」Anson Lo坦言上次與Jer雙人跳唱已是2021年九展的MIRROR演唱會，當時兩人合作跳唱《EGO》。Anson Lo近日為澳門演唱會積極戒口減磅操練，即場谷起雙臂「老鼠仔」，Jer興奮驗證好硬淨，AL即邀請Jer「咬一啖」，Jer雖打退堂鼓，但露齒狀作「噬人」，「低調啲，喺鏡頭下面先咬你！」AL最爆笑反問，「你噏乜呀！鏡頭後面呀嘛！？」

談到跟前輩許志安合唱，Jer大讚前輩很友善，故此也不太緊張，「我哋傾歌單時，我有好多建議，佢都一口答應。」Jer提議唱《一步一生》和《昨遲人》，許志安提議唱《大人之後》和《沒終點的青春》，提到許志安受訪時大讚他，更為今次合作花一個月聽Jer的歌曲，與Sammi齊齊變柳柳粉，他聞言大感驚訝，「多謝，我都成日聽佢地嘅歌。」他自言狀態不錯，沒有失準。 另外，Jer跟偶像陳奕迅(Eason)在張蚊執導新戲《不得不好死》演父子，談起偶像Jer難掩興奮之情，「好開心，一直以嚟都想有機會喺音樂上合作，但係搵極都好似搵唔到咁樣，因為好忙，又冇機會啦。今次喺電影上面合作，我都覺得係正㗎！我哋兩個都係好有演技，都有對手戲。」對於演Eason兒子的感受，他即時語塞，「好感恩，都有啲匪夷所思，希望有首合唱歌就好！」

細細聲嗌Daddy 公開爭取合唱 問到可會趁機合唱主題曲，Jer表示待電影完成後製，再看看可有機會，記者問促他公開爭取時，他一臉腼腆，「柳應嘈」頓時將音量收細，「阿神，我地可唔可以合唱，Daddy……」他形容能朱茵、林熙蕾等前輩合作，是難得的夢幻組合，「好開心可以學到好多嘢。」導演張蚊大爆Eason在片場唱到roll機才停口，問到小粉絲可有跟著唱時，Jer直言，「我啲i仔唔夠膽講嘢。」他自爆第一日在片場見面，只敢向Eason說：「Hello你好，我叫阿Jer。」張蚊指Eason主動跟後輩聊天，Jer點頭道，「佢非常之主動去同我講嘢嘅，我都有好努力咁同佢傾偈，但係我i仔搞唔掂！佢有啲講音樂啊，有啲講電影啊。」