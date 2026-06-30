非份之罪｜無綫神預言Save Lily？吳啟華戲中湊大無證女兒引熱議

《非份之罪》由擅長描繪人性灰色地帶、激發演員癲狂演技的王心慰（Amy姐）監製，這亦是她的告別作，劇集早在兩、三年前完成拍攝，合共6個單元。首個單元《無臉女屍》由吳啟華、貝安琪、戴祖儀及游嘉欣主演，戲中扮演吳啟華太太的貝安琪因為逾期居留，連帶她與吳啟華的兩位女兒都沒有身份證，吳啟華為了保護她們，所以訂下嚴厲家規。儘管兩女在香港出世，但戲中的吳啟華並未為兩女辦理身份證，令人想起「Save Lily」的非常父母，曾因拒絕交出DNA證明為他們在港出世的兒子Danny辦理出世紙。

據報道指，Nick Cousins與家傭Garcia互相情愫，四年後Garcia僱傭合約結束，未有返回菲律賓，逾期留港與Nick 同居，之後誕下兩女。男方為免Garcia逾期居留「穿煲」，一直未為兩姊妹辦理出生登記，亦無安排她們入讀本港學校，但安排私人補習，甚至讓她們學習馬術。有指長女因身份問題不能離港而鬱結不歡，於是在南區豪宅反鎖父母房間，由十九樓一躍而下，了結短暫一生。當年的報道亦提到Garcia在菲律賓有老公，代表他們的辯護律師當時求情指Garcia丈夫有外遇及酗酒，奈何菲律賓受宗教規限，須雙方同意才可離婚，故直至2014年丈夫去世，她才有機會結婚，可惜Garcia未獲香港身份證，但狀強調，兩人相愛扶持二十載，不應用一紙婚書規限其夫妻關係。他們的幼女亦撰寫求情信，讚兩人是「最佳父母」的典範，旁人因不明白他們的故事而作出妄斷。最後Garcia因違反逗留條件被判監一年；而Nick承認教唆他人違反逗留條件，及兩項未為女兒作出生登記，被判監八個月，緩刑兩年。