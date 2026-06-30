柏木由紀11月香港開show門票售罄 宣布加開下午場

日本女團AKB48前人氣成員柏木由紀，將於2026年11月7日（星期六）晚上假香港PORTAL舉行其個人演唱會 「Yukirin World 2026 Live in Hong Kong」。這是她自2018年以來，時隔整整8年再次踏上香港舞台，消息一出即引來不少本地粉絲撲飛支持。

柏木由紀香港個唱反應熱烈，由於門票迅速售罄，故主辦單位驚喜宣布加開午場；下午場次演唱會安排在當日12:30入場、13:30開演，而門票將於後日（7月2日）中午12:00 起於「uutix」售票網及「bilibili會員購」同步發售。

柏木由紀於2012年成為AKB48集團中第六位個人出道的成員，並創下史上首位擁有個人音樂廠牌「YukiRing」的記錄。2023年，柏木由紀以32歲之齡退團，結束17年「最長壽」的AKB偶像生涯，而從AKB家族畢業至今，柏木由紀憑住溫暖治癒聲線、超強舞台表現力，仍獲一班忠心fans支持，其solo作品表達出溫暖治癒的聲線與細膩的情感，代表性的個人曲目包括《火山灰》、《夜風的惡作劇》、《Shortcake》、《Birthday wedding》等，俘虜亞洲各地無數fans，在港仍獲一班忠心粉絲支持。