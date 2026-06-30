林襄自揭訓練過程驚爆全身瘀青 被達人用雙腳撐在半空瘋狂旋轉無難度

由「歐弟」歐漢聲、林襄、張立東主持的全新台灣綜藝節目《歐耶一級棒》，昨晚（29日）在中天綜合台首播。節目首集邀請各領域達人齊聚對決，貴為台灣啦啦隊女神的林襄，在首集節目中被達人當場用雙腳撐在半空中瘋狂旋轉，精彩畫面讓全場看得目瞪口呆，同時大讚林襄擁有超強的運動天賦。

連續榨乾12小時 《歐耶一級棒》錄影現場高潮迭起，主持林襄坦言每看完一項達人表演，都躍躍欲試：「我之前就是因為節目錄影認識台新戰神啦啦隊還有負責編排的達哥，因為我很好奇自己能不能被舉上去看看，所以當場就很勇敢地跑去嘗試，可能是因為當時表現出什麼都不怕的樣子，讓達哥留下印象，後來味全龍女孩日又剛好找達哥擔任編舞老師，他就第一個指名我來挑戰競技組。」林襄接下競技啦啦隊的表演任務後，既不怕吃苦還超興奮表示：「這次女孩日的開場舞表演算是我第一次深入接觸競技啦啦隊，但在這之前，我對競技啦啦隊其實並不陌生，因為我的好姊妹李芷霖，她高中、大學時期都是甲組競技啦啦隊員，她也常跟我分享練習時的趣事跟經歷，所以我一直都想嘗試挑戰這個領域。」林襄也分享競技啦啦隊的訓練過程頗艱苦：「我沒有特別怕高，但真的被舉到空中的時候，體感上距離地面的高度比我想像中還要高，一開始很緊張，也很擔心自己做不好而傷害到在底層接我的弟弟們。」她還提到從準備期到正式演出，其實只有短短一個半月的時間：「除了競技啦啦隊的訓練外，還有球隊其他主題日的表演要同步準備，所以常常從早上9點一路排練到晚上9點，很多時候真的已經練到完全沒有力氣了。」