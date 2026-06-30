天公造美PER SE首個戶外專場完美落幕 晚安莉莉夢幻聯乘任特邀嘉賓掀高潮

音樂會甫開場，實力唱將Vincy率先亮相，帶來曾於「THE FIRST TAKE」獻唱的《Sora》，及翻唱日文歌《星星街道的車站》，成功為音樂會暖場。隨後音樂會主角PER SE戴著太陽眼鏡正式登場，一連送上《SSR》、《在我失去色彩之前多多指教》及《穿梭》等多首輕快作品炒熱全場氣氛。

在全場全樂迷的歡呼聲中，Vincy再度返場，與PER SE演繹《在生》，Vincy表示一直以來很喜歡PER SE的作品，笑說：「差啲想打Call！」Sandy亦劇透露這位小師妹很快會推出自己的歌曲：「記得支持佢啦！」

夜幕低垂，PER SE演繹《親愛的幽靈》時晚安莉莉驚喜現身，將當晚氣氛推向最高峰。晚安莉莉成員Sinnie大爆他們為了幫成員阿雞圓夢而臨時改歌單：「本身我哋唔知道阿雞想玩呢首歌，後尾先特登轉返！」生日願望成真，身爲 PER SE「鐵粉」的阿雞則害羞表示：「我唔想俾大家知道我咁『痴男 Mode』。」但他亦自豪地笑稱自己是「追星界天花板」，他表示：「我由第一個 PER SE專場開始從不缺席，今次終於成功企上台同佢哋一齊玩！」