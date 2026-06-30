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娛樂
出版：2026-Jun-30 17:00
更新：2026-Jun-30 20:30

天公造美PER SE首個戶外專場完美落幕 晚安莉莉夢幻聯乘任特邀嘉賓掀高潮

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本地樂壇組合PER SE首個戶外音樂會「Backyard Live: PER SE NIGHTTIME POEMS FEATURING 晚安莉莉」圓滿舉行。

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本地樂壇組合PER SE首個戶外音樂會「Backyard Live: PER SE NIGHTTIME POEMS FEATURING 晚安莉莉」前日（6月27日）圓滿舉行，除了與樂迷近距離互動，更與特邀嘉賓晚安莉莉及暖場嘉賓Vincy蘇詠淳驚喜合唱。音樂會特意挑選在黃昏時分開始，並安排全企位，讓樂迷能盡情隨着音樂擺動。當晚幸得天公造美，PER SE一同欣賞日落美景，場面浪漫。

音樂會甫開場，實力唱將Vincy率先亮相，帶來曾於「THE FIRST TAKE」獻唱的《Sora》，及翻唱日文歌《星星街道的車站》，成功為音樂會暖場。隨後音樂會主角PER SE戴著太陽眼鏡正式登場，一連送上《SSR》、《在我失去色彩之前多多指教》及《穿梭》等多首輕快作品炒熱全場氣氛。

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在全場全樂迷的歡呼聲中，Vincy再度返場，與PER SE演繹《在生》，Vincy表示一直以來很喜歡PER SE的作品，笑說：「差啲想打Call！」Sandy亦劇透露這位小師妹很快會推出自己的歌曲：「記得支持佢啦！」

夜幕低垂，PER SE演繹《親愛的幽靈》時晚安莉莉驚喜現身，將當晚氣氛推向最高峰。晚安莉莉成員Sinnie大爆他們為了幫成員阿雞圓夢而臨時改歌單：「本身我哋唔知道阿雞想玩呢首歌，後尾先特登轉返！」生日願望成真，身爲 PER SE「鐵粉」的阿雞則害羞表示：「我唔想俾大家知道我咁『痴男 Mode』。」但他亦自豪地笑稱自己是「追星界天花板」，他表示：「我由第一個 PER SE專場開始從不缺席，今次終於成功企上台同佢哋一齊玩！」

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PER SE很欣賞晚安莉莉的歌曲及風格，Sandy透露：「今次揀合唱歌都揀咗好耐，我哋喺度諗，點樣可以最展現到我哋四把聲，應該係接下來呢首。」緊接兩個單位再合唱《當我們不再說晚安》，歌聲在戶外夜空中完美交織，首次同台合作令樂迷們十分陶醉。晚安莉莉伴隨著美麗的月色唱出《當昨日凝視著我》、《如果花火可不消散》以及引發全場浪漫合唱的《我看見今晚的月色很美，你呢？》。

尾聲部分，PER SE演唱了《差一點你就是永遠》、《未存在的我們》，更順道帶來兩個重大驚喜！除了預告新歌將會於7月上架，Stephen：「今次呢個Show完咗後我哋會即刻準備。」話沒說完，Sandy搶答：「年底嘅（音樂會）…」接二連三的消息實在叫人期待。在全場樂迷「Encore」呼喊聲中，PER SE回到舞台上以《純孩兒》作為最後一首歌，在溫馨而感動的全場大合唱中，首個戶外專場音樂會正式落幕，為所有在場樂迷留下了一個難忘的夢幻之夜。

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