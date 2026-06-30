葉麗儀陳潔靈9月東九文化中心開騷 170個喇叭打造頂級音效

葉麗儀與陳潔靈將於今年9月假東九文化中心舉行《葉麗儀 x 陳潔靈 Timeless Classics 盛世經典演唱會2026》。二人早前到新城廣播接受程凱欣和麥卓華主持的《原來生活好快樂》環節「自主人生」訪問，透露演唱會將引入高科技打造前所未有的「沉浸式」音樂體驗。 演唱會於 2026年9月24日至27日在東九文化中心舉行，由於門票優先訂購反應熱烈，主辦單位已宣布加開9月27日下午日場。談及為何選擇東九文化中心這個全新場地，陳潔靈透露靈感源自去年在該處觀賞音樂劇《一束光——高錕的記憶》的經歷。她分享道：「我上年11月去睇咗一個音樂劇，我就覺得，嘩，嗰啲聲好靚，舒服到得不了。」陳潔靈解釋，東九文化中心的劇院配備了沉浸式音場系統，利用超過170個揚聲器，令音響可以呈現不同維度，有高度、遠度和深度，加上團隊會額外加裝喇叭，令聲音更為龐大。她表示：「我哋有一個17人樂隊，因為你需要咁嘅樂隊去配。今次係音樂先行，希望觀眾可以真真正正感受音樂整體嘅定義。」

《葉麗儀 x 陳潔靈 Timeless Classics 盛世經典演唱會2026》宣布加場。

互相信任及尊重 對於在如此高規格的場地演出，葉麗儀坦言有壓力：「因為你咁靚嘅場，你簡直係聽到我哋所有嘅不足之處，所有嘅瑕疵，其實係好驚㗎。」但她強調，正因為場地高質素，才希望將最好的音樂呈現給觀眾，「我係想送俾觀眾一份禮物，就係話俾佢哋知，其實香港係有咁高質素嘅地方。」葉麗儀透露，這個演唱會的概念全由陳潔靈構思，對方更專程飛到新加坡邀請她參與：「嗰時我哋喺新加坡唱歌，佢約我食午餐，我點心都未食完，佢已經同我講咗，我就已經答應咗。」她表示對陳潔靈非常信任和尊重，回港開會後更發現與音樂總監Johnny Yim非常合得來。