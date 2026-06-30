中年好聲音3丨蕭偉倫走過喪母沉寂 學會接受不完美：人到中年堅持追夢是奢侈

《中年好聲音3》(《中聲3》)馬來西亞參賽者蕭偉倫(Alan)，雖然在第五階段比賽30強止步，卻為他在香港積賺了人氣，剛過的周日就為同屆選手王鄭浚仁的個人演唱會擔任嘉賓，今個周日他將出席《名人館七月好聱音》，繼續以歌聲會友，回饋一直追隨的愛倫粉(Alan粉絲暱稱)。 在馬來西亞曾擔任模特兒的Alan，更是樂隊的主音歌手。參加《中聲3》最難忘的片段，他直言不是在舞台比賽，而是作為「港劇迷」終於有機會在電視城錄影工作，「在電視劇常出現的飯堂裡吃飯，和喜歡的《愛．回家》演員們合影，至今都令我覺得既神奇又難忘。」同屆的趙浚承將加入新一輯《愛．回家》，在王鄭浚仁演唱會的舞台上，他就即席問對方：「劇組如果需要客串，我與王鄭可以隨時加入拍攝。」

最想讓媽媽看見的努力 《中聲3》雖已播畢一年，Alan在台上出局後，他只留下四句簡短感言：「多謝大家，很開心可以站在這裡，多謝，thank you。」沒想到毫不掩飾的率性，為他贏得不少支持者，「人到中年，有機會堅持做自己想做的事，是一種奢侈。現實生活裡很多因素，會讓你不斷自我懷疑，甚至想過放棄；但此刻學會相信自己，因為真的有人在默默支持我，願意聽我唱歌。」他指香港歌迷文化是歌手夢寐以求，「香港fans對於喜歡的歌手毫無保留，大方熱情不掩飾示愛，我不止適應了，更是喜歡上了。」

比賽完畢，有不少朋友透過留言，或私訊持續鼓勵他，直言喜歡他的歌聲，輿論與討論度，亦完全出乎他意料，其實Alan最初參賽，是想鼓勵抗病的母親，雖然他媽媽在今年2月已離開，「比賽最想讓母親看見自己的努力，我做到了，她也看見了，算是填補我心裡一部分空缺。」對於未來事業規劃，問他會把時間放在大馬還是香港？「未來工作重心會以公司方向為主，任何機會與演出都會珍惜，人到中年還能做自己喜歡的事，就不能說辛苦了。」 攜手《愈難愈愛》作曲人徐洛鏘出新曲

從「參賽者」轉變為「職業歌手」，在心態和演出上，Alan覺得自己最大進步，是容許自己不完美，「以前對唱歌追求完美，每個字、每個音，我都要確保完美呈現。現在反而更注重感情詮釋，讓聽歌的人從歌聲裡感受到我的故事。」對於fans從馬來西亞一路支持到香港，他將以新歌感謝每一位愛倫粉，更找來《愈難愈愛》的作曲人徐洛鏘為自己譜曲，「謝謝fans從不缺席我每一個活動，成為我事業裡最強後盾。最重要是之前失去至親，沉寂了一段時間。他們卻沒忘記我，不離不棄，甚至不斷鼓勵我，我能做到就是用心唱好每一首歌。」