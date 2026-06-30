美版《午夜凶鈴》貞子Daveigh Chase終年35歲 被揭死於愛滋病

昔日美國童星Daveigh Chase，曾在美國恐怖片《七夜冤靈》（荷李活版《午夜凶鈴》）中扮演貞子一角，早前她驚傳死訊，證實在6月16日於洛杉磯病逝，終年35歲。

Daveigh Chase在《七夜冤靈》中跟娜奧美屈絲（Naomi Watts）合作，她亦曾為迪士尼動畫《扮嘢小魔星》（Lilo & Stitch）中聲演夏威夷小女孩Lilo。以及替宮崎駿代表作《千與千尋》的英語配音版獻聲。她的男友Roy Hernandez日前代為公布死訊，指Daveigh Chase因為腦膜炎又有血液感染，造成敗血症的狀況，最終導致多器官衰竭，本月初因營養不良已入住洛杉磯一間醫院接受治療，可惜日前卻傳來噩耗。根據美媒《US Weekly》獨家報道指，在取得洛杉磯法醫鑑定記錄顯示，Daveigh Chase是死於愛滋病（後天免疫缺乏症候群），加上其他拼發症及長期濫用多種藥物，Daveigh Chase最終在醫院與世長辭。