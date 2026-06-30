Edan自認影黑圖輸俾李佳芯 Jer上演「尼馬碌」笑爆全場 Jeremy演音樂劇哭乾眼淚？(有片)

MIRROR成員呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)和李駿傑(Jeremy)昨晚(29日)為ViuTV直播節目《8點直樂 VIURIETY》的「Food Night」拍攝。「Jersdan」3人先與強尼分成兩組製作三文治和沙律，其後再由Jer擔任主廚，不過卻被Edan篤爆煮燶麵，主持沈殷怡(Shirley)成為第一位試食者，不過作為忠粉由偶像Jeremy親食餵食，即時小鹿亂撞，「燶麵」都食到面都紅晒。3人與強尼玩演技遊戲「扮急屎」和扮痛，逐一接受Shirley掌打，其間Jer上演「尼馬滾」配合震耳慘叫聲，七情上面，全場爆笑。

Jeremy和強尼在音樂劇《大象的告別式2.0》合作，完成9場的演出，昨晚節目亦探討「生前告別式」課題，Jeremy列出如果快要離世，最想完成的七個心願，其中包括去海邊、推出最後專輯和舉行告別演唱會，跟家人和朋友好好告別、安置愛貓「NaNa」、處理財產予父母，以及正式從MIRROR畢業。他解釋首先想到要去看海，接著想起fans，身邊的朋友和愛貓，談到財產，Edan和Jer爭著可代他處理，Jeremy決絕表態，「我哋無血緣關係，你哋處理唔到。」Jer早前剛完成電影《不得不好死》的拍攝，他在戲中演罕見皮膚癌患者，並舉行了生前喪禮，「我覺得都幾好，將來有一日touchwood面對生命最後階段，可以趁在生時搞party同fans家人和朋友有聚會，都係一件幾開心嘅事，因我仲可見到大家，同大家講說話。」

Jer爭做女主角 Edan、Jer和Jeremy在節目後受訪，煮燶麵的Jer否認是地獄廚神，自言平時亦愛下廚煎牛扒和煮意粉。Jeremy餵自己的忠粉Shirley食麵，原來rehersal已餵了一次，他笑言要將餵食一幕公諸於世，對於搞到女方全程心心眼，Jeremy卻冷靜回應：「所以我全場無望佢對眼，避開，好專心望住佢個吃，食到就OK。」談到若在《大象3.0》可會找Shirley演女主角，Jer率先反對：「佢就想喇！我係女主角。」冷不妨再被Jeremy質問為何不來捧場。在節目中，Jer被Edan踢爆沒有捧場支持隊友，Jer解釋因拍戲凌晨收工太攰，當被追問知否Jeremy的劇中唱了他哪首作品時，Jer先答錯了《坐看雲起時》，其後才答對是《離別的規矩》，搞到「睇騷之鬼」Jeremy掦言不再看Jer的演唱會，Edan就沾沾有去撐Jeremy，喝采聲更震懾全場。Jer受訪時自言願為Jeremy反串做女主角，更豪言，「到時女主角可孭起你。」不過Jeremy已明言要記入「小氣簿」。

Edan尖叫聲震懾全場 Jeremy坦言完成舞台劇大感不捨，「因為都排咗兩個月，雖然9場眨眼就做完。」他在頭場自爆演出時喊足20分鐘，不過第二場卻擠不出眼淚，「我老實話俾大家聽，第二日我一滴眼淚的喊唔出，我好驚點解喊唔到，第二日愈諗就愈喊唔出，完全變咗無眼淚嘅人，因為前一晚喊得太勁。」幸好後來幾到逐漸回復感覺。問到可聽到Edan的尖叫聲震懾全場，Jeremy坦言聽到，「瘋狂fans，(Edan：點解冇俾反應我？)驚其他fans呷醋。」Jer同期亦忙於拍電影《不得不好死》，他笑言要讚讚自己，「好好睇㗎，我嘅演技都好好。」Jeremy就加以認證：「我哋排練嘅地方相同，佢喺入面好激動。」Jer自言除了喊戲，甜酸苦辣皆有。