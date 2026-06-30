陳卓賢回應抄襲風波 Ian：想誅死我，Sorry唔得囉

鍾嘉欣（Linda ）與陳卓賢（Ian）到銅鑼灣出席品牌活動，Linda以露背閃閃銀色晚裝示人，Ian則以白馬王子look到場，Ian伸出紳士之手扶住Linda 落扶手梯。
最期待婚禮主題
品牌負責人在上台稱知道大家因為一位歌手到場，他表示忘記對方的名字，但活動前一晚有聽Ian的歌曲，大讚好聽，更即場邀請Ian上台影合照，並以「Super star」形容Ian。
Ian透露演唱會每晚不同主題，對他及監製細榮來說是很大挑戰，因為像每日開一個新的演唱會一樣，無論燈光及氣味都不同，他希望重覆入場的觀眾都有新鮮感，自己最期待婚禮的主題。
我嘅能力有目共睹
對於他的歌曲《那抹柔光，名為你》被指與獨立歌手潘宇謙（AP），Ian表示要嚴正回應，他說：「第一，我出道咗8年，我當中出嘅作品都唔少，我係選秀節目出身，我嘅能力、實力，做緊嘢係有目共睹；第二，我電腦是但一首歌都可以出得，我未至於墮落到抄歌。當有日我意識自己抄襲，就唔識做音樂嘅時候，我應該退出呢個圈，我過唔到自己個關；第三，如果我要抄襲某一位歌手，點解個一位歌手會唔只一次寫過歌俾佢呢？第四，我亦都唔係佢合作開嘅監製，點會有佢嘅demo，唔合理。」
對於AP發文暗示Ian修改歌詞就要落credit，Ian認為如果這樣都可以，應該無一個音樂人會想這樣做，認為大家看待事情要合乎邏輯。他又強調出道8年，到現在都沒有人指正他，「如果有證據，歡迎大家實名指證。咁先可以追討落去，我唔係為咗credit嘅人，我係尊重自己嘅付出，我亦都擺得起，有啲我做過，我落嘅功勞唔夠多係唔會俾。俗啲講，如果想誅死我，Sorry，無乜可能！」他又表示沒有影響心情，他說：「唔影響，行得正企得正，每個人做嘢都係但求每晚瞓得安樂，做嘢唔係做俾人睇，個天都睇緊，我每晚都瞓得好安樂！