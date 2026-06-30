陳卓賢回應抄襲風波 Ian：想誅死我，Sorry唔得囉

鍾嘉欣（Linda ）與陳卓賢（Ian）到銅鑼灣出席品牌活動，Linda以露背閃閃銀色晚裝示人，Ian則以白馬王子look到場，Ian伸出紳士之手扶住Linda 落扶手梯。

最期待婚禮主題

品牌負責人在上台稱知道大家因為一位歌手到場，他表示忘記對方的名字，但活動前一晚有聽Ian的歌曲，大讚好聽，更即場邀請Ian上台影合照，並以「Super star」形容Ian。

Ian透露演唱會每晚不同主題，對他及監製細榮來說是很大挑戰，因為像每日開一個新的演唱會一樣，無論燈光及氣味都不同，他希望重覆入場的觀眾都有新鮮感，自己最期待婚禮的主題。