沈殷怡被偶像Jeremy餵食麵緊張到斷片 黃奕晨自爆被夏雨催婚(有片)

ViuTV直播節目《8點直樂 VIURIETY》昨晚(29日)有MIRROR成員呂爵安(Edan)、柳應廷(Jer)和李駿傑(Jeremy)擔任嘉賓，沈殷怡(Shirley)、強尼、黃奕晨(Dixon)和王頌恩(Kathy仔)擔任主持。眾所周知Shirley是「Unicores」(Jeremy粉絲)，兩人不但同場，她更被安排與Jeremy一同出場，並獲偶像親手餵食「燶麵」，盡享粉絲福利。節目完畢後，她與強尼、Dixon和Kathy仔受訪，被3位拍擋嘲笑有福唔識享，明明被安排陪住Jeremy出場，卻全程保持距離，她高呼全晚心情超緊張，「太近喇，好耐無試過做主持人，唔敢望訪問對象。」問到食燶麵的感覺，她反問：「有燶嗎？好好食喎！」問到當刻感受時，她坦言：「緊張到空白咗！因為太緊張，真係會斷片，惟有返屋止睇重溫。」

Shirley甜笑入睡 身為Jeremy忠粉，Shirley卻被踢爆沒有看Jeremy和強尼合演的音樂劇《大象的告別式2.0》，Shirley解釋因工事在身錯過精采演出，惟有等將來重演再看。強尼則反問她，「如果重演會唔會自薦做女主角，有錫錫場面，Shirley冷靜回應，「要俾我磨練下先，唔想連累你哋兩位。」問到如果與Jeremy拍親熱戲又如何，她即時回應：「唔敢諗，食麵已經咁緊張。」Shirley上周(6月22日)度過32歲生日，她笑言也可算是難忘的生日禮物，相信會「笑住嚟瞓」。不過同是6月生日的Dixon就投訴，彩排前已送了生日蛋糕給Shirley，壽星女卻不提一句。