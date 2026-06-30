康堤緊張出show獲男友讚叻 黃澤林孖「未來外母」徐濠縈結伴捧場 (有片)

陳奕迅與徐濠縈的愛女陳康堤（CONSTANCE）今年4月公開認愛「香港網球一哥」黃澤林（Coleman），一對小情人愛得甜蜜，昨晚（30日）康堤出席商場舉行的音樂party，跟Kiri T、ROVER、Marf邱彥筒、Amy Lo（盧慧敏）等單位輪流獻唱，康堤為音樂會打頭陣，男友黃澤林亦低調捧場，sweet爆全場。

首次參與商場騷 自兩人戀情曝光以來，Coleman多次出賽也獲女友到場打氣，今次輪到康堤首次參與商場騷，Coleman當然亦化身跟得男友現身撐場。康堤在活動上唱出兩首作品《doll》及《story that never ends》，獲男友及媽咪一同支持，Coleman更拿出手機拍女友台上風采。

認有意離開父母自住 活動期間，康堤在台後接受訪問，坦言第一次在商場表演有點緊張，談到男友首次在台下支持反而感到安心，表演完亦獲男友讚叻，問她男友是否稱呼她做「BB」，康堤難以招架，且甜爆笑住回答：「唔話你聽。」既尷尬又笑得相當燦爛。康堤透露跟男友的聲音早已在麥當勞廣告中合作，自爆一直對網球並不認識，現在受男友影響已熟悉網球知識，當被問會找爸爸抑或男友當網球教練？她認為找熟人會傷感情，現已跟教練惡補網球。早前男友Coleman迎來22歲生日，康堤稱只有食飯慶祝，由於現在感情生活十分美滿，她預告下首新歌會是一首開心快歌，直言：「我依家真係好開心！」所以暫時不會揀唱慢版或慘情歌。