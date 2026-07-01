樂易玲生日驚爆想搵接班人 盼退休陪下家人去旅行

今日（1 日）是樂易玲67歲生日，她在前一晚在尖沙咀一餐廳舉行生日派對，出席的來賓比起台慶更墟冚，到場的有曾志偉、陳欣健、黃宗澤、譚俊彥、蕭正楠、黃翠如、朱千雪、胡定欣、姚子羚、袁偉豪、張寶兒、陳山聰、馬貫東、龍婷、李佳、劉洋、劉穎鏇等等。已分手的陳曉華、朱敏瀚前後腳到場，二人在影大合照時，一左一右。至於傳緋聞的吳卓曦、張曦雯未現身，而馬貫東、海兒到場未有接受訪問。

物色人選接手工作

樂易玲接受訪問時，她表示生日願望是身體健康、開心、工作順利、遇到的都是貴人！問到她近年的目標，她驚爆說：「呢兩年我都想栽培我嘅梯隊可以承傳下去，我喺電影、電視、管理都做咗咁多年，始終我都會有一日、將來都會退下來嘅，咁多年來我都好想喺我嘅崗位嗰度搵到一個人。」

至於接班人方面，她坦言不容易，始終自己接觸的範疇好多，現階段希望找到相關範疇的人可以幫輕她的工作，繼而再教他們做好些。問到是否找到合適人選，她表示仍在物色當中，自己會繼續盡全力做好，希望自己的藝人有足夠收入支持他們的生活，所以她亦不斷開拓不同類型的工作。問到若未來真的找到這一位人選，是否代表全權交給對方，她說：「慢慢嚟啦！最重要係我身體可以處理到工作，所以生日願望係身體健康！」