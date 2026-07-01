樂易玲生日驚爆想搵接班人 盼退休陪下家人去旅行

今日（1 日）是樂易玲67歲生日，她在前一晚在尖沙咀一餐廳舉行生日派對，出席的來賓比起台慶更墟冚，到場的有曾志偉、陳欣健、黃宗澤、譚俊彥、蕭正楠、黃翠如、朱千雪、胡定欣、姚子羚、袁偉豪、張寶兒、陳山聰、馬貫東、龍婷、李佳、劉洋、劉穎鏇等等。已分手的陳曉華、朱敏瀚前後腳到場，二人在影大合照時，一左一右。至於傳緋聞的吳卓曦、張曦雯未現身，而馬貫東、海兒到場未有接受訪問。
物色人選接手工作
樂易玲接受訪問時，她表示生日願望是身體健康、開心、工作順利、遇到的都是貴人！問到她近年的目標，她驚爆說：「呢兩年我都想栽培我嘅梯隊可以承傳下去，我喺電影、電視、管理都做咗咁多年，始終我都會有一日、將來都會退下來嘅，咁多年來我都好想喺我嘅崗位嗰度搵到一個人。」
至於接班人方面，她坦言不容易，始終自己接觸的範疇好多，現階段希望找到相關範疇的人可以幫輕她的工作，繼而再教他們做好些。問到是否找到合適人選，她表示仍在物色當中，自己會繼續盡全力做好，希望自己的藝人有足夠收入支持他們的生活，所以她亦不斷開拓不同類型的工作。問到若未來真的找到這一位人選，是否代表全權交給對方，她說：「慢慢嚟啦！最重要係我身體可以處理到工作，所以生日願望係身體健康！」
盼陪95歲母親去旅行
問到是否想在退休之後四圍去，她坦言苗僑偉夫婦及發哥都著她趁還有健康，就要周圍去，享受生活，而且自己也覺得趁兩個仔還願意跟她去旅行的時候，要多些一齊四圍去，否則他們日後各有另一半時，便不會理會她。她坦言自己的母親年事已高，今年也都95歲，每年家人都會與媽媽一齊去旅行，奈何自己的工作不能經常走開，所以希望趁媽媽仍健康，想陪她去旅行。
視藝人如己出
問到是否恨飲新抱茶，她說：「所有媽咪都想嘅，但最緊要佢搵到right person，希望到時除咗照顧佢哋之外，仲可以照顧埋我啦！哈哈哈！」她表示兩個囝囝暫時未有另一半，自己沒有定立時限要他們何時成家立室，坦言現在新一代比較辛苦，「我哋嗰代勤力啲或者聰明啲，都會搵到口飯食，工作會順利啲，但依家大學生有幾多人未搵到份好嘅工或者佢哋想做嘅工，呢個年代唔同咗，自己都花多啲時間支持佢哋。」她又笑言自己一早兒孫滿堂，因為自己視旗下藝人如己出，只要他們叫到一聲阿媽已經令到她很開心，也視藝人的下一代當自己的孫兒，所以每年新年派利是派到手軟。