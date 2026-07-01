樂易玲點名劉穎鏇成頭寵 聞吳卓羲張㬢雯拍拖得啖笑

今日是樂易玲的67歲生日，昨日她在尖沙咀一間餐廳舉行生日派對，大批藝人到場，比起台慶更加星光熠熠。她在訪問中提到自己非常愛錫藝人，所以積極發展不同範疇的東西，好讓藝人有多些曝光率增加收入。她提到也著公司藝人參加運動項目，如籃球、Pickleball、足球，她特別點名劉穎鏇做公司籃球隊隊長，她透露對方聽到的時候，大感驚訝，她說：「我話你一定得，你見佢打波啲片喺小紅書、抖音係咁瘋傳，我覺得佢哋係有咁嘅能力，要比佢哋潛能發揮，佢而家練緊歌，第時就會唱埋歌！」

對於黃宗澤將為邵氏做監製，樂易玲表示一定支持他，「佢係一個好有才華嘅人，佢除咗演戲之外，佢每一方面都好上心，就算拍幾艱難嘅戲都好，只要有佢喺度就會掂㗎啦，佢會照顧晒所有藝人。雖然冇俾錢佢，但我都會叫佢做生活製片，佢咩都幫我搞掂。佢當然係一個重點栽培嘅人。能力範圍之內，我當然希望可以支持佢想做嘅嘢，希望佢有更加多機會，因為佢做嘅嘢都係同娛樂圈有關，都幫到娛樂圈。我同佢係好夾，當其他人諗唔明點解我會咁嘅時候，佢就會話『阿媽，我明你係點解會咁！』」問到她想不想Bosco及吳卓羲快點成家立業，她表示沒有，「Bosco喺內地好多老婆，好多人嗌佢做老公，佢另一半都要嗰啲老婆覺得啱先得！」