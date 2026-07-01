陳曉華朱敏瀚同場各稱唔尷尬 男方負責call白車分手時間線逐漸曝光

陳曉華、朱敏瀚分手之後，昨日前後腳出席樂易玲的生日會，亦是繼節目巡禮之後再度同場。二人接受訪問時，各自表示見到不會尷尬。陳曉華與譚俊彥、梁凱晴一同到達，她表示最近都在忙於拍節目，很少見人，難得可以在樂小姐的生日會見很多人。 她表示大家來到都是慶祝樂小姐生日，所以見到面不會尷尬更會打招呼。她說：「一定要、一定要，我見到任何人都要Say Hello，我係禮貌小姐嚟嘅。」對於朱敏瀚回答二人感情生變時，態度強硬欠風度，陳曉華說：「我都無諗咁多，我哋都係工作為上。（通常都係女仔講先？）邊有咁分㗎！係人哋問起咪講囉。」

陳曉華：過咗去啦 對於她年頭暈倒，是否因為受分手打擊所致，她說：「年初我真係因為自己身體唔舒服，自己就暈倒，依家好好照顧自己身體，依家就工作為上。」她表示當時有很多人關心她，只是暈倒之後沒有跟任何人透露，當追問朱敏瀚有沒有關心她時，她說：「過咗啦！工作至上，我拍緊健康節目呀！」她再次強調見到面一定會打招呼，問到是否仍是朋友，她說：「入面所有人都係我嘅朋友！」

大家都係好同事 朱敏瀚則與張振朗結伴到場，張振朗笑稱跟朱仔形影不離，強調不關對方是否變回單身的事。至於朱仔就表示跟陳曉華同場不會尷尬，問到會否一齊合照，他答：「要睇公司得唔得先啦！」張振朗幫口解圍表示可以三人一齊影大合照。朱仔稱大家不要覺得他們變成敵對關係，大家都是好同事。他說：「現場都有好多好同事，唔係全部都要做好朋友嘅。我好好嘅朋友有三個，就係張振朗、周嘉洛以及關曜儁，係我好兄弟，其他都係好同事。」