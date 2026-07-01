鍾嘉欣唔信夏雨會伸脷 談楊思琦被欺凌：社會一定有呢啲嘢

鍾嘉欣（Linda ）與陳卓賢（Ian）到銅鑼灣出席品牌活動，Linda以露背閃閃銀色晚裝示人，Ian則以白馬王子look到場，Ian伸出紳士之手扶住Linda 落扶手梯。Linda上台先用英文跟品牌一眾外籍人士打招呼，之後再用廣東話分享使用心得，再用英文介紹使用方法。不過，期間Linda身上出現一撻撻紅點，但過了一會便退掉。

她接受訪問時表示因為現場非常熱，「我免疫系統好健康，身體好健康。我19歲時候都會突然覺得好熱，而家年紀慢慢越來越成熟之後，發熱個頻率係多啲嘅，呢個係每一個女士們都有嘅嘢，但係一涼返就即刻冇事喇，係好正常嘅。」她又提到好開心可以跟MIRROR第二位成員合作，相信很快可以再跟第三位成員，目標是儲齊12塊鏡。她又大讚Ian好有內涵及才華。她透露有意在港開騷，正物色場地。

欺凌當作是人生課題

對於曾跟她合作過的楊思琦被欺凌，Linda表示有留意報道。問到她有沒有遇過類似經歷，她說：「其實一個團隊裡面有好多唔同嘅性格，我以前係好怕醜，我係一個人都唔傾偈，即係我見到你都係點下頭唔傾偈，所以我冇機會去建立任何一個關係，所以喺我嘅經歷裡面，我唔記得有呢樣嘢，因為我好自閉，但我知道你出嚟社會一定有呢啲嘢㗎嘛，係咪 ？好正常，都係每個人一個課題。」

她試過有些人對她說了一些難聽說話，自己只好回家哭，哭完便算。她相信思琦也是一個很稔善的人，「我識嘅思琦好單純，好sweet嘅一個女仔，同埋好顧家、好愛家。當係人生一個課題，相信佢睇返都會學識一啲嘢。人係會經歷高低、磨難，要學點面對，當時可能唔識面對，10年後就會識面對。」