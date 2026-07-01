魔幻時刻｜謝君豪感觸憶King Sir曾擔心無法完成首演 AK被童童爆成日流鼻水

由謝君豪、葛民輝、韋羅莎、AK(江𤒹生)、魯文傑及蔡曉童等主演的舞台劇《The Magic Hour 魔幻時刻》，合共29場演出圓滿結束。

由謝君豪、葛民輝、韋羅莎、AK(江𤒹生)、魯文傑及蔡曉童等主演，改編自日本喜劇大師三谷幸喜同名作品的舞台劇《The Magic Hour 魔幻時刻》，合共29場日前(28日)已圓滿結束，尾場掌聲雷動、歡呼不絕。謝君豪(豪哥)形容由練到演出的每一場，都猶如經歷「魔幻時刻」，他感觸分享在最後彩排期間收到恩師King Sir離世的消息，當時一度心情恍惚，更擔心自己能否完成首演。「當時我企喺台邊望住個舞台嘅霓虹燈佈景，突然令我明白King Sir一直以嚟對演出嘅堅持同精神，所以更加提醒自己要完成呢個演出。」

葛民輝睇謝君豪頭 完成29場演出，謝君豪聲音略帶沙啞分享感受，坦言要重新適應生活：「由四、五月開始排戲，到而家基本上一直都經歷緊『魔幻時刻』。睇住成套戲一步一步成形，好似自己都同套戲不可分割，成個生活都投入咗落去咁。」豪哥最開心是見到整個團隊都樂在其中，每位演員都非常投入，「《魔幻時刻》真係好魔幻，我由排戲開始到最後呢幾日，都經歷咗好多『魔幻時刻』，一路排、一路建立信任，我覺得大家真係做得好好。」 葛民輝（阿葛）隨即笑言：「我哋都係睇你頭㗎咋！你幾喪，我幾癲！」豪哥聞言大笑回應：「咁就啱喇！正正因為大家互相信任，先可以做到呢個喜劇出嚟！」豪哥又表示難忘觀眾的熱烈反應，又笑又喊令他印象深刻。他不忘再次感謝阿葛介紹廖師傅為他針灸及按摩，「演出第一個星期直情行路都有啲困難，多得廖師傅幫手，先可以一路捱過嚟。」

韋羅莎喜與偶像合作 阿葛直言最想感謝的人就是豪哥：「豪哥簡直係『喪』㗎！大家一直都覺得謝君豪係演正劇，但原來骨子裡佢癲到天頂，超級Hyper！喺佢領導之下，每個演員都玩得好開心，演出時就好似陪住佢一齊玩一樣，所以真係好多謝佢帶我哋進入呢個『魔幻時刻』！」阿葛笑指完騷後最不捨得的是劇組的「福食」，坦言十分期待慶功宴。 韋羅莎（Rosa）亦表示，豪哥一直都是她的偶像：「我由初初畢業加入香港話劇團做全職演員時，已經有機會同豪哥同台，不過當時冇乜對手戲，只係得兩句對白。一路以嚟睇佢嘅電影、舞台劇，到而家可以認識佢、同佢一齊排戲、傾偈，不斷吸收佢嘅經驗，真係好多謝佢！」

與謝君豪最多對手戲 AK獲益良多 江𤒹生（AK）亦表示，今次與豪哥有最多對手戲，因此特別感謝對方：「真係喺佢身上學到好多。」他又分享完騷最不捨得的是由排練到正式演出期間，那份規律而穩定的工作節奏。蔡曉童（童童）感嘆指捨不得這個劇本：「我睇咗成個月呢個咁好笑嘅劇本，我相信將來都會好回味今次嘅演出同製作。」她更悄悄分享與AK合作時的一件趣事：「由於我哋有好多對手戲，畀我發現到AK原來有鼻敏感，可能觀眾遠睇唔到，但我喺台上成日見到佢流鼻水，所以我會成日袋住紙巾，一有機會就遞畀佢抹。」