呂爵安Edan「反白眼」衝出國際 蔡俊彥自責表現失準令亞錦賽奪銀

MIRROR成員呂爵安(Edan)和「世一」蔡俊彥(Ryan)昨日(30日)合體，現身中環碼頭出席Cantopop party，一對「樂壇老Best」大展歌喉合唱歌曲《1206》，兩人亦分別獻唱個人單曲，Ryan 打頭陣深情演繹《死因不明》，Edan 接力送上新歌《壞人一個》。曾是大學同房室友的Edan與Ryan默契十足，與fans組隊玩「廣東歌估歌仔」，每當歌曲前奏響起，Edan即「戲精」上身，以豐富的面部表情向隊員暗示答案；而Ryan則手腦並用，以打劍時的敏捷反應與隊員交頭接耳、指手畫腳，全場充滿歡笑聲。

樂壇前輩兼《1206》 MV導演Edan被問到對新演員Ryan的評價，立即大讚Ryan鏡頭前表現自然，唱歌亦非常專業。Ryan亦感謝「呂導」的親切指導。兩人由拍廣告到今次Cantopop party表演，Ryan直言拍廣告時，有好兄弟在場令他發揮更為自如。一對「老Best」受訪不時互mean，提到下次要用BL做主題，Ryan率先表態：「佢可能好想，我唔想。」Edan踢爆：「佢想同Ivy (蘇雅琳)拍多啲！」Ryan嘗試澄清：「如果要揀，你都係會揀Ivy多啲啦！」不過Edan卻道：「我揀你㗎！」Ryan措手不及，只能還擊：「Edan Lie」。

Ryan從疫情期間開始學唱歌，由原本魔音至今進步神速，他自爆靠沖涼練歌，「爹哋媽咪都有投訴我沖涼唱歌太大聲，媽咪有叫我喺印度比賽唔好沖涼擘大口，驚啲水污糟肚痛。」Ryan亦聽話「忍口」，「我熱愛生命多過唱歌。」Ryan自爆以前愛聽G.E.M.與陳柏宇的慘情歌：「打比賽輸就聽，輸比賽慘過失戀。」他又指試過聽Edan《小諧星》、《E先生連環不幸事件》比賽，但影響發揮，被Edan投訴：「Ryan Lai，姓賴！」Edan則透露第一首電話鈴聲是Stephy的《電燈膽》。談到早前在印度的亞錦賽不敵日本，Ryan坦言：「個人無失望，但團體就好失望，因為覺得輸就輸我，真係好耐無試過打完一個比賽咁唔開心，但都覺得自己成長咗，因為只維持了一日半，以為可能維持一個半禮拜，而家可能專業過以前，因為知道嚟緊仲有好多比賽，下一個比賽要以最好心情應付。」他補充說今次帶著傷病作賽，「但係咪因為傷患影響都唔肯定，要自己慢慢摸索。」但他認為因自己表現失準，令對方十氣提升，責任必在自己，惟有好好養傷，備戰世錦賽。