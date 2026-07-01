黃宗澤笑吳卓羲再傳緋聞 反對樂易玲搵接班人

黃宗澤昨日（30日）出席樂易玲生日會，他透露將會監製一部賀歲片，已有故事大綱，但劇本完成，希望可以趕及明年的賀歲檔期，如果趕不及就考慮其他檔期，或再等下一年賀歲檔。問到是否會參演一份，他說：「天后（樂小姐）呢條數計得好，一份人工做兩個人嘅嘢，又要做演員，又要做監製，呢條數真係好抵！」他坦言做做演員和監製各有各的辛苦，因為做監製，就要參與前期的工作，包括看景、找贊助、洽談演員、傾劇本，慶幸身邊有不少同事幫手。

提到樂易玲表示會全力支持，他笑說：「係我全力支持天后！都要天后開庫，先有工作一齊做。依家經常話影視寒冬，大家無工開，希望天后開多點庫！」問到他是否可以接手樂小姐工作，他反應甚大，當記者指樂小姐想找接班人，他說：「邊個接佢班呀？叫佢諗都唔好諗！（佢想去旅行呀？）旅行可以，完全放低就死咗條心！無佢邵氏點掂，成班人變孤兒仔！佢可以輕鬆啲，分啲工作重擔俾其他人，叫佢完全唔做喺現階段暫時唔得住，喺我退休前佢都唔好諗！」