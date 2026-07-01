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娛樂
出版：2026-Jul-01 16:00
更新：2026-Jul-01 16:00

Marf邱彥筒爆COLLAR有大胃王 曬燈變黑代言朱古力McGriddles

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昨晚Marf壓軸登場，宣布成為香港麥當勞全球首推朱古力McGriddles代言人。

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香港麥當勞昨晚（30日）邀來九個音樂單位參與音樂會，包括陳康堤（CONSTANCE）、Teddy FanKiri TROVERKALAI家麗、麗英、Amy Lo The HertzCOLLAR成員Marf邱彥筒，吸引大批歌迷到場支持。

Kiri T唱出《有些話要用英文說》及《至少做一件離譜的事》，ROVER則演繹《初級大人》與《陪我一路漫遊》，唱出在迷茫中仍勇敢前行的決心。

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昨晚Marf壓軸登場，現場驚喜宣布她成為香港麥當勞全球首推朱古力McGriddles（朱古力班戟）代言人，Marf透露自己有幸是繼試食人員後可以第一個食到朱古力McGriddles，自爆為廣告特別再曬黑自己，現場亦首播她的全新廣告，並跳唱自己兩首單曲《Wooden Boy》及《Love Me Down》。在騷後，Marf接受訪問時坦言為配合廣告，去了曬太陽燈將自己變成一身朱古力色肌膚，並賣口乖大讚代言的朱古力McGriddles鹹甜味道相當match。再數到COLLLAR內的大胃王，Marf想了一會就指應該是Ivy So，認為Ivy可以好拆得，但平時飲食卻會相當節制。

今年9月，COLLAR將會再次跟泰國女團4EVE合體，屆時兩隊女團會到澳門同台開騷，Marf指上次在CHILL CLUB合作仍未夠喉，希望今次可以擦出更多火花，又自肥想飛去泰國跟4EVE成員面對面開會傾9月合作。

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