JC陳詠桐全新音樂企劃 孖施匡翹推出聯名專輯8月同台開騷

今次演唱會不僅是二人首次合作舉辦音樂會，更標誌著全新音樂企劃《JZ Society》的正式誕生。配合演唱會，二人的首張聯名CD Album《JZ Society》亦將同步推出，以音樂記錄二人合作的新一頁，讓樂迷在現場感受視覺與聽覺雙重享受。

約定樂迷8月相見

首次以「JZ Society」名義舉辦Mini Concert，JC陳詠桐與施匡翹均表示心情既興奮又期待，希望透過今次演出與樂迷分享屬於二人的音樂故事。二人表示：「今次想同大家分享一件大事，《JZ Society 桐翹社 Mini Concert》係我們第一次一齊舉辦的Mini Concert，真是好期待可以同大家見面。之前優先訂票的朋友有機會得到我們親筆簽名CD，而家公開售票正式開始，希望更多朋友可以加入我們，一齊享受呢個屬於《JZ Society》的晚上。8月7日約定大家，不見不散！」