P1X3L出道逾5年突解散 Phoebus新歌《來生不》MV最後合體已有暗示

三人男子組合P1X3L今日突發宣布解散，MakerVille 官網已找不到P1X3L和葉振弘(Marco)的名字，隊長吳啟洋(Phoebus)、歐鎮灝(George)和Marco亦分別在IG限時動態分享感受。其實P1X3L自從去年底約滿環球唱片後，一直未有推出新團歌，最後一首以PX3L名義推出的歌曲已是去年8月的劇集主題曲《有你未為輸》，不少fans都期待P1X3L回歸MakerViller後有更好發展，然而至今半年，Phoebus和George都先後推出個人單曲，仍未見有新團歌，甚至連3人同場機會不多，最後合體演出是Phoebus的新歌《來生不》男生版MV。故事講述三位中學生追夢的故事。三人在中學相識，由陌生變成朋友，繼而組團追夢，後來因某些事情未能完成夢想，多年後重遇時能否再發一次夢、繼續追夢。如今看來似乎已暗示3子拆夥，Phoebus亦坦言《來生不》既然是創作時已想送給P1X3L，自然邀請了隊友George和Marco演出。

發展不似預期 P1X3L的3位成員均出身自《全民造星II》，冠軍Phoebus和George及Marco在完賽後簽約MakerVille，首先參與拍攝由Mike導操刀的綜藝節目《大海男兒》，節目播出後兩個月，在2020年12月《全民造星III》總決賽才正式宣布P1X3L成軍；組合名寓意成員三位一體（1X3），希望好像PIXEL的電子世界融入每個人的生活。有別於MIRROR、ERROR和COLLAR等簽約大國文化，P1X3L加盟環球唱片正式出道，首支單曲《Braceless》獲Jerald和徐繼宗作曲，相當受重視。當時Phoebus被稱為顏值擔當，George則主力rap唱，自小學琴並有樂理底子和8級聲樂資格的Marco，是隊中的音樂擔當，亦曾推出首個人單曲。

曾獲七師傅加持 其實P1X3L簽約環球後，發展不似預期，一直被投閒置散，曾承諾舉辦的音樂會遲遲未成事，3子曾多次經傳媒公開爭取舉辦音樂會，更一度感觸流淚。直至2024年中，由MakerVille為他們舉行首個音樂會《P1X3L !OMG LIVE 2024》，同年8月推出首張同名專輯《P1X3L》。P1X3L曾參與不少綜藝節目拍攝，其中在玄學家七羽仙《七救星》節目中，曾獲賜名「OMG」，更曾與跟七師傅以限定組合「OM7G」推出歌曲《Oh My 7 God（JNYBeatz Remix）》，當時七師傅曾睇好P1X3L將來必會爆紅。