劉穎鏇積極練歌甩「魔音」 獲樂易玲力捧踩入樂壇

樂易玲昨日在尖沙咀一間餐廳舉行67歲生日派對，大批藝人到賀。樂小姐在影合照時與劉穎鏇傾個不停，更對這位愛將讚不絕口。 樂小姐預告劉穎鏇即將闖歌壇，向歌唱事業發展。不過當年劉穎鏇翻唱鄭秀文的《終身美麗》被網民冠以「魔音」。昨日劉穎鏇接受訪問時，承認正積極練歌，自言已經進步不少：「最近好俾心機練歌，過去呢年斷斷續續有去上堂。」她坦言並非專業歌手，在歌唱技巧有進步空間，「我會繼續訓練，希望唱到多啲歌俾大家聽。」

登台歌單必有《終身美麗》 問唱《終身美麗》是否仍是強項？她稱：「唔係最叻，但係一個目標。有時候去登台呢隻歌實會喺我歌單裡面。因為之前唱得唔太好，所以希望去到今日唱到一個好嘅版本，俾聽過我以前版本嘅人聽。」

承認 講廣東話唔標準 《飛常日誌II》正熱播，有網民留意到劉穎鏇講廣東話對白時有口音。她指：「知道有好多人對比過我講英文同廣東話，係好難完全搣甩，但我好努力去練習。如果真係有少少口音，可能因為我細個講英文多，鼻音較重。」她透露拍劇期間著收音人員提醒她，如果講得不太標準要馬上告知：「我都希望觀眾聽得舒服。」 劇中要飾演空姐的她，稱更加明白航空業幕後人員的辛酸。她大讚現實中的空姐很專業，並笑言：「拍完這套劇後，我更加覺得自己做唔到空姐。」