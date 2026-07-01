胡定欣與老公暫冇計劃造人 已錄好首支個人單曲準備進軍樂壇

胡定欣和羅天宇今日現身鑽石山出席《香港麥當奴叔叔之家慈善基金慈善獎券開售禮》，兩人主持開售儀式後，親自走到台下向現場fans和圍觀巿民兜售獎券。胡定欣受訪時表示，曾到訪沙田院舍，並聯同其他藝人朋友為院舍孩童舉辦聖誕派對，今年亦曾到訪觀塘新院舍，與孩童一齊做手工，深深感受患重病孩童及家人需要支援，故一口答應支持今日活動。

開心與老公歐遊

胡定欣在現場很主動親近小朋友，問到與醫生老公陳健華(Akin）可有生育生育計劃時，她就擰擰頭，「兩個人都好開心啦，好謹慎，暫時都冇計劃，身邊嘅朋友都有小朋友，咁就玩吓佢哋嘅小朋友啦。」談到與老公跟陳山聰夫婦、單立文及老婆胡蓓蔚，於5月中結伴往西班牙和葡萄牙歐遊，老公與一班老友亦玩得很夾，她直言機會難得，「我哋識咗20年有多，試過一齊出Trip，但第一次去咁遠旅行，好難得。」

無過問姚子羚戀情

回復自由身的胡定欣，昨日亦有出席樂易玲的生日派對，胡定欣開心跟老友相聚，最驚喜是見到「胡說八道」的姚子羚，她坦言大家難齊人相聚，上次見面已是2月為李施嬅慶祝生日。問到好姊妹的感情事，定欣笑言沒有過問，「佢覺得想講就講。」對於樂小姐欲退休並物色接班人，她直言未有聽聞，亦沒有適合人選可建議，「樂小姐係工作狂，佢咁易退休？等我問下先，佢冇咁易退休。」