胡定欣與老公暫冇計劃造人 已錄好首支個人單曲準備進軍樂壇

胡定欣和羅天宇今日現身鑽石山出席《香港麥當奴叔叔之家慈善基金慈善獎券開售禮》，兩人主持開售儀式後，親自走到台下向現場fans和圍觀巿民兜售獎券。胡定欣受訪時表示，曾到訪沙田院舍，並聯同其他藝人朋友為院舍孩童舉辦聖誕派對，今年亦曾到訪觀塘新院舍，與孩童一齊做手工，深深感受患重病孩童及家人需要支援，故一口答應支持今日活動。
開心與老公歐遊
胡定欣在現場很主動親近小朋友，問到與醫生老公陳健華(Akin）可有生育生育計劃時，她就擰擰頭，「兩個人都好開心啦，好謹慎，暫時都冇計劃，身邊嘅朋友都有小朋友，咁就玩吓佢哋嘅小朋友啦。」談到與老公跟陳山聰夫婦、單立文及老婆胡蓓蔚，於5月中結伴往西班牙和葡萄牙歐遊，老公與一班老友亦玩得很夾，她直言機會難得，「我哋識咗20年有多，試過一齊出Trip，但第一次去咁遠旅行，好難得。」
無過問姚子羚戀情
回復自由身的胡定欣，昨日亦有出席樂易玲的生日派對，胡定欣開心跟老友相聚，最驚喜是見到「胡說八道」的姚子羚，她坦言大家難齊人相聚，上次見面已是2月為李施嬅慶祝生日。問到好姊妹的感情事，定欣笑言沒有過問，「佢覺得想講就講。」對於樂小姐欲退休並物色接班人，她直言未有聽聞，亦沒有適合人選可建議，「樂小姐係工作狂，佢咁易退休？等我問下先，佢冇咁易退休。」
準備拍MV 考慮生日出歌
至於工作動向，她透露於旅行前已完成電影拍攝，喜與鮑起靜和太保合作，「講家庭故事嘅劇本，角色亦少有地唔係講女強人，我係屋企裡嘅家姐。」一直想進運樂壇的定欣開心分享，已籌備推出首支個人單，「其實4月尾已錄好新歌，準備拍MV，大家都知我鍾意唱歌，趁呢段時間做自己鍾意做嘅嘢。」她形容新歌以互勉為主題。問到可會曾9月生日出歌作為給自己的禮物，她笑言，「生日都係一個好提議，我會俾心機趕工，希望可以送俾我嘅fans。」
拍親熱戲冇遇「鹹豬手」
近期不少TVB女藝人自爆拍親熱戲時，遭男拍檔強行加戲「鹹豬手」，胡定欣表示未有聽聞，她自言，「喺我自己拍攝情況，每次遇到呢啲戲份，喺排戲時已跟對手夾好，我自己就無任何不愉快經歷。」