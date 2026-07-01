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娛樂
出版：2026-Jul-01 22:00
更新：2026-Jul-01 22:00

湯洛雯孕味濃行商場上廁所 馬國明企女廁外守候

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馬國明與湯洛雯結婚三年來，經常在社交網放閃，又結伴出席好友聚會，恩愛得羨煞旁人。有指二人密友透露，現年52歲的馬明恨做老竇，更要求老婆全面停工在家養尊處優，難怪昨日樂易玲生日宴，只見他單拖出席，未見湯洛雯現身。

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馬國明與湯洛雯愛得高調。

兩人日前被周刊直擊到金鐘太古廣場行名店，同行還有外父湯鎮宗、外母及妹妹湯樂瑤。見湯洛雯曝脹兩個碼，四肢及面部明顯圓潤，孕味極濃。當日一行先去Hermès，再到高級珠寶店掃貨，期間兩公婆十指緊扣，如膠似漆。湯洛雯去洗手間時，馬國明更在廁所門口等候，影不離地守護在老婆身邊，認真體貼。

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