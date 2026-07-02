羅天宇再唱《中4》出局rap歌自覺有進步 有意拍「浴室好聲音」唱歌片

羅天宇和胡定欣昨日(1日)現身鑽石山出席《香港麥當奴叔叔之家慈善基金慈善獎券開售禮》，其間突然流鼻血，幸好及時發現並以紙巾抹掉，不致於出現狼狽場面，問到原因時，他自言甚少流鼻血，估計可能日前(30日)為谷婭溦(Vivian)生日音樂派對《Vi & We谷婭溦生日音樂會》擔任表演嘉賓，壓力太大所致，「唱返我離開《中年好聲音4》時唱的歌(《Why You Gonna Lie》)，因為自己都唔係好叻rap，所以呢樂日都要練，可能有啲壓力，瞓得唔係幾好。」

與戰友周志康組男團？

再次演唱《中4》被淘汰前的作品，羅天宇自覺表現有進步，不過跳舞仍需進修，「自己以為好用力，但喺台上好似縮細咗，所以睇完片覺得要再放大去做起(動作)，但唱歌方面係好咗。」他自言已調節了被淘汰的失落心情，目前全力支持仍要作賽的老友周志康。至於他曾提過想以「中年男團」組合形式出歌，他坦言，「我同周志康一齊做溦溦(谷婭溦)演唱會嘉賓，可以同台演出好開心。因為我哋打籃球好多年，一齊參加《中年好聲音4》，一哋仲一齊拍過《飛虎》，著軍裝好有型，好似戰友。」問到可會真正組團出道時，他笑言待老友完成比賽再決定，「可能佢贏咗冠軍丟低我。」