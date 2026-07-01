新田真劍佑宣布加盟新公司 周末來港撐鍾培生2.6萬呎卡牌中心HKTCG

日本型男新田真劍佑是已故影星千葉真一的兒子，近年真劍佑成功進軍國際，在Netflix真人版美劇《ONE PIECE》（海賊王）中飾演卓洛（索隆）在全球打響知名度，憑住爆肌形象迷盡各地粉絲。

今日（7月1日），新田真劍佑宣布加盟藝能事務所「Crossover」，跟超模富永愛、森星及星二代UTA（內田雅樂）成同門藝人，真劍佑透過官網及社交平台分享消息：「支持我們的各位、相關單位們，我踏出新的一步，已成為Crossover所屬。今後也能為大家帶來更好的作品或全新姿態，將會全力以赴向前邁進，所以今後也請多多指教。」