新田真劍佑宣布加盟新公司 周末來港撐鍾培生2.6萬呎卡牌中心HKTCG

日本型男新田真劍佑是已故影星千葉真一的兒子，近年真劍佑成功進軍國際，在Netflix真人版美劇《ONE PIECE》（海賊王）中飾演卓洛（索隆）在全球打響知名度，憑住爆肌形象迷盡各地粉絲。
今日（7月1日），新田真劍佑宣布加盟藝能事務所「Crossover」，跟超模富永愛、森星及星二代UTA（內田雅樂）成同門藝人，真劍佑透過官網及社交平台分享消息：「支持我們的各位、相關單位們，我踏出新的一步，已成為Crossover所屬。今後也能為大家帶來更好的作品或全新姿態，將會全力以赴向前邁進，所以今後也請多多指教。」
蔡思貝任司儀
加入新公司，真劍佑即有新搞作，將於本周六（7月4日）現身尖沙咀iSQUARE國際廣場，為鍾培生一手打造的全新卡牌旗艦地標HKTCG擔任開幕主禮嘉賓。當日活動由香港藝人蔡思貝任官方儀式司儀，真劍佑將與創辦人鍾培生同台交流，分享其心得。
據了解，鍾培生揼本在尖沙咀打造2.6萬呎全球最大卡牌中心HKTCG，今次他將目光投向全球瘋狂、升值潛力驚人的集換式卡牌（TCG）市場，HKTCG選址Isquare，請來新田真劍佑專程飛抵香港出席本周六中午的開幕禮，屆時更會抽時間跟fans逐一合照。