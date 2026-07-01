港版《悠長假期》落實松隆子角色人選 憑《COURT！》反差演出獲激讚

ViuTV早前宣布翻拍經典日劇《悠長假期》(Long Vocation)，木村拓哉及山口智子的角色瀨名秀俊和葉山南，分別由MIRROR成員呂爵安(Edan)及視后李佳芯(Ali)飾演，而竹野內豐角色葉山真二則由江𤒹生(AK)，由松隆子演的奧澤涼子，曾有傳由COLLAR成員蘇雅琳飾演，不過今日MakerVille官方網站公布人選，落實由林愷鈴(Ashley)飾演。

林愷鈴與AK再演情侶 林愷鈴憑銀河映像出品的劇集《COURT！》演氣勢迫人的狠辣美女律師馮美雪，憑藉流利的英文對白及極具壓迫感的法庭表現，突破鄰家女孩形象，廣獲好評，她在劇集《繩角》已曾跟AK合演情侶，早前AK被金庸次子查傳倜點名具有楊過氣質時，Ashley獲不少網民讚具有小龍女氣質，似乎對這對「螢幕情侶」相當受落。隨著去年英語文學及語言學碩士畢業，Ashley全身投入演藝圈，在在今年稍後播出的《地獄大狀》首次擔重戲演女主角。