美斯與蜘蛛俠世紀同框 球王客串《蜘蛛俠：英雄重生》宣傳片嚇到「O嘴」

球王美斯(Lionel Messi)六度出戰世界盃，成為第一名世界盃決賽周連續7場入球的球員，並以累積19球暫列歷屆神射手榜首。當全世界球迷注目美斯能否捧走大力神盃在球場上時，他竟現身Marvel超級英雄鉅作《蜘蛛俠：英雄重生》(Spider-Man: Brand New Day)的宣傳片中，日前Sony Pictures發布最近宣傳片，美斯與蜘蛛俠Peter Parker(湯姆賀倫)世紀同框。Tom Holland曾表示是美斯fans，可說算成功自肥，同時亦為球迷和戲迷帶來驚喜。

宣傳片所見，湯姆賀倫(Tom Holland)演的Peter Paker坐在一間紐約咖啡店傾電話，沒想到美斯突然現身，Peter Paker欲上前看清楚時，更不慎跌倒。原來美斯正在以手機的Spidy Tracker App追蹤蜘蛛俠。Peter Paker立即叫他稍等，接著換上蜘蛛俠戰衣，問美斯：「聽說你在找我，你畏高嗎？」然後帶他飛越紐約高樓大廈。其間，吊在半空的美斯交足戲，嚇到挈大口尖叫。值得一提是美斯除了「Spider-Man」，幾乎全以母語西班牙對答。《蜘蛛俠：英雄重生》將於7月30日在香港搶先上映。